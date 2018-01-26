«Для данного исторического периода выгодно, чтобы премьер-министром был Серж Саргсян»: Гарник Исагулян

«Армен Саргсян был самым лучшим кандидатом в президенты, которого могли выдвинуть», – считает председатель партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян. Касаясь критериев кандидата в президенты, Гарник Исагулян заметил, что дело не в политичности или и аполитичности Армена Саргсяна, а скорее политизированности этого вопроса, хотя сам Армен Саргсян не политизирован. Выступая вчера в Пресс-клубе «Андрадарц», он рассказал, что знает предлагаемого кандидата от РПА с 1977 года, когда поступил на физический факультет: «Он работал там в качестве преподавателя, Армен обладает гораздо лучшими качествами, чем пишут СМИ».

Что касается утверждений депутата фракции «Елк» Эдмона Марукяна о том, что эти выборы вызовут напряженность внутри Республиканской партии, поскольку уже долгое время кто-либо из республиканцев не занимал должностей, и в связи с этим может возникнуть недовольство, то на это Гарник Исагулян сослался на слова Сержа Саргсяна, что различные должности в правительстве Армении будут заняты беспартийными, членами разных партий. «То есть, партия будет руководствоваться фактором профессионализма. Я не думаю, что РПА отойдет от этого тезиса, который она выдвинула. Кроме того, те представители РПА, которые правомочны высказывать мнение, с которыми я беседовал, все они положительно отзываются о кандидатуре Армена»,– отметил он.

Отвечая на вопрос, не прокладывает ли Серж Саргсян себе путь к премьерству, предлагая на пост президента кандидатуру Армена Саргсяна, Гарник Исагулян заметил, что если Серж Сагсян желает проложить себе дорогу на пост премьер-министра, то в этом вопросе он не нуждается в дополнительной поддержке. «На данный момент я лично считаю целесообразным, чтобы пост премьер-министра занял нынешний президент. Я и не скрываю свою позицию. Для данного исторического периода выгодно, чтобы премьер-министром был Серж Саргсян».