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18:33 | Январь 26 2018

Эдмон Марукян от имени группы «Альянс демократов и либералов за Европу» в ПАСЕ призвал Турцию прекратить операцию в сирийском Африне

Эдмон Марукян от имени группы «Альянс демократов и либералов за Европу» в ПАСЕ призвал Турцию прекратить операцию в сирийском Африне

Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Елк», лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в ходе внеочередных дебатов на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге призвал Турцию прекратить операцию в сирийском Африне.

Выступая от политической группы «Альянс демократов и либералов за Европу», Эдмон Марукян подробно представил военные действия турецкой армии среди мирного населения Сирии, а также факты обстрелов гражданского населения.

Депутат призвал власти Турции прекратить военные действия, воздержаться от новых столкновений и атак, вывести войска с территории Сирии.

В сообщении от возглавляемой им партии «Просвещенная Армения» говорится также, что Эдмон Марукян от имени политической группы заявил, что они присоединяются к призыву Франции, США, согласно которому было предложено созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Э. Марукян также призвал международное сообщество предпринять меры для предотвращения очередной гуманитарной катастрофы и защиты гражданского  населения Сирии.

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Posted by Edmon Marukyan on Donnerstag, 25. Januar 2018

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Рубрики: Европа, Международные

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