Степанакерт: «До или после важных международных событий Баку всегда прибегает к провокациям»

Радио Азатутюн. Вследствие попытки диверсионного проникновения, предпринятой азербайджанскими ВС в ночь на 25 января, примерно в 2 часа ночи, на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана, с карабахской стороны погибших и раненых нет. Об этом Радио Азатутюн заявил заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

«Ситуация стабильная и полностью контролируется Армией обороны Республики Арцах. На данный момент каких-либо других чрезвычайных инцидентов не произошло», — отметил карабахский чиновник.

Согласно официальному сообщению, на одном из оборонных участков на юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана передовыми частями Армии обороны Карабаха была зафиксирована попытка проникновения разведывательно-диверсионной группы ВС Азербайджана. Карабахское оборонное ведомство заявляет, что в результате превентивных действий азербайджанские спецназовцы были отброшены.

Армия обороны НК также сообщает, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство APA, Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, опровергает утверждения карабахской стороны, заверяя, что азербайджанская армия полностью придерживается режима прекращения огня и никаких потерь не понесла.

В беседе с Радио Азатутюн Давид Бабаян также высказал наблюдение: после каждой встречи, организуемой для конфликтующих сторон на международных площадках, власти Азербайджана прибегают к подобному шагу. Бабаян также упомянул речь президента Армении Сержа Саргсяна вчера на сессии Парламентской ассамблее Совета Европы. Отвечая на вопрос азербайджанского депутата, Серж Саргсян, в частности, сказал: «Вы хотите вернуть Карабах в состав Азербайджана. К сожалению, ксенофобия в Азербайджане так развилась, что Вы уже открыто заявляете, что Карабах вам нужен без армян. Невозможно, этого никогда не будет».

«Недавно состоялась краковская встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей, а затем президент Армении выступил с речью на одной из европейских площадок. Кроме того, в настоящее время в Степанакерте находится личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик. И теперь на фоне всего этого азербайджанская сторона прибегает к такому ненормальному шагу. Для чего? Нет никакой логики», — продолжил Давид Бабаян.

Бабаян квалифицирует действия Азербайджана как терроризм, утверждая, что азербайджанский народ не является их врагом, они и после установления режима прекращения огня пытаются сосуществовать с Азербайджаном как соседи. «Если мы преисполнимся ненависти, это не позволит нам нормально развиваться. У нас должны быть такие механизмы безопасности, чтобы мы могли сами своими силами обеспечить нашу безопасность. Вот почему мы говорим, что важнейшей составляющей этого конфликта является проблема безопасности», — сказал Давид Бабаян.

В ответ на вопрос о том, насколько размещение видеозаписывающих устройств на линии соприкосновения способствовало пресечению действий азербайджанских ВС, он подчеркнул, что особенно после апрельской войны число диверсионных действий резко сократилось. «Не то что Азербайджан отказался от них, а просто они не могут их осуществлять. Эта последняя попытка является ярким доказательством этого. Мы неоднократно заявляли, что готовы предоставить те же записывающие устройства также международному сообществу».

Фото — Радио Азатутюн