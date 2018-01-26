Для чего Армен Саргсян решил отправиться в Арцах: комментарий Тевана Погосяна – видео

Выдвижением кандидатуры бывшего премьер-министра Армении, посла РА в Великобритании Армена Саргсяна на пост президента Армении, по мнению бывшего депутата парламента Тевана Погосяна, президент Серж Саргсян преследует цель сохранить стабильность. Он считает его наиболее приемлемым кандидатом, не вызывающим «общественной напряженности». Он отмечает, что выдвижение любого кандидата из рядов Республиканская партия Армении привело бы к проблемам именно на уровне общественного восприятия. Но, по его мнению, эта выдвижение также открывает новые возможности для страны.

В беседе с Aravot.am, отвечая на вопрос, кому противовесом во власти станет Армен Саргсян, Теван Погосян ответил: «Это не вопрос противовеса на личностном уровне. Вроде у РПА есть все возможности делать это повсюду».

Значит ли этот выбор-назначение начало удаления Сержа Саргсяна от власти? Он говорит, что Серж Саргсян всегда мог балансировать. «И если Серж Саргсян этим назначением уравновешивает пророссийское правительство, это хорошо. Но не нужно этому радоваться. Мы должны радоваться тому, чтобы у нас было проармянское правительство и проармянский президент, которые предпримут все необходимое, чтобы Армения находилась на лучших позициях», – сказал наш собеседник.

Мы спросили, как может отразиться этот выбор-назначение на последующие события в Арцахском вопросе, поскольку Армен Саргсян, навязывая свою повестку, сказал, что намерен встретиться с властями Арцаха. Кроме того, Армен Саргсян уже семь лет является послом Армении в Великобритании, а эта страна традиционно имеет протурецкую позицию, и нам ни на йоту не удалось сдвинуть этот английский стереотип.

Теван Погосян говорит, что у него нет опасений в этом отношении. Мандат на переговоры по Арцаху будет в руках премьер-министра Армении, кто бы ни находился на этом посту. А намерение Армена Саргсяна обсудить с арцахскими властями свою кандидатуру считает позитивным шагом. Он считает, что было бы неплохо, если бы все армянские официальные лица сумели сформировать культуру переговоров с должностными лицами Арцаха. Но он не исключает, что Армен Саргсян «участвовал в некоторых делах» по вопросу Арцаха и «что-то знает».

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