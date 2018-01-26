Азербайджанского активиста охрана выставила из зала заседаний ПАСЕ во время выступления Сержа Саргсяна

Во время выступления президента Армении Сержа Саргсяна на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сотрудники службы безопасности ПАСЕ не позволили азербайджанскому активисту Ахмеду Шахидову оставаться в зале. В интервью

Aravot.am сотрудник службы безопасности ПАСЕ, который в то время нес дежурство в верхней части зала, рассказал: «Я попросил этого человека покинуть зал, потому что он все время что-то открыто пропагандировал, поднимал фотографии каких-то людей».

Мы спросили, произошел ли инцидент, на что сотрудник службы безопасности ответил, что все продолжалось пару минут, никто не повышал голос, просто они увидели фотографии, подошли к этому человеку и предложили покинуть зал.

Мы побеседовали также с членами армянской делегации в ПАСЕ. Мы спросили, заметили ли они какой-либо спор, однако они ничего подобного не заметили. По нашей информации, Ахмед Шахидов сидел в верхней части сессии ПАСЕ с фотографиями задержанных и осужденных в Арцахе азербайджанских диверсантов Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Татев АРУТЮНЯН

Страсбург, Франция