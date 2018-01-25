Севернее села Талиш на линии соприкосновения мониторинг ОБСЕ прошел согласно графику

25 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее села Талиш Мартакертского района.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Однако по причине густого тумана не удалось установить визуальный контакт между группами наблюдения по обе стороны линии соприкосновения.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

Пресс-служба МИД Арцаха