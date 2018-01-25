Эдуард Шармазанов: «Слушания не могут стать второй серией митингов» — видео

«Слушания не могут быть второй серией митингов», – заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов в ответ на вопрос Aravot.am в ходе пресс-конференции в «Арменпресс». Мы поинтересовались у вице-спикера парламента, почему в парламентских слушаниях по росту цен не участвовали бизнесмены, может, из-за того, что были наверняка уверены, что никто из них не пострадает? Он ответил, что комиссия по экономическим вопросам обсудит все предложения и представит свои предложения правительству.

«Целью слушаний было не организовать в парламенте политическое столкновение оппозиции и власти, наша задача состояла в том, чтобы выслушать мнение общественности и экспертов, и мы его выслушали», – сказал он. Мы также спросили у вице-спикера, когда мы наконец-таки станем свидетелями «отлова крупной рыбы», как объявил об этом президент Армении Серж Саргсян несколько лет назад, отметив, что президент также рассказал о наших усилиях по борьбе с коррупцией и с трибуны ПАСЕ. Он ответил, что это уже происходит.

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Продолжая тему роста цен, вице-спикер парламента также сказал, что фракция РПА выступит с законодательной инициативой по транспорту. Он не сообщил подробностей, но заверил, что тариф не поднимется. Он также напомнил о предложении президента о субсидировании фермерских хозяйств. «Искусственное сдерживание цен более опасно, чем их рост, наша задача не должна заключаться в искусственном подавлении инфляционных процессов. Рост цен происходит во всех странах, нужно также понять, он имеет объективные причины, или субъективные. И если будут выявлены виновные, они должны быть наказаны. И я не думаю, что эту трибуну следует использовать для разговоров о луке, чесноке и смешанной зелени…», – сказал он.

Мы заметили, что власти ведут разговоры об оживлении экономики, но создаем ли мы благоприятные условия для экономической деятельности, увеличивая налоговое бремя? «Это не Советский союз, где политбюро решает, что картофель будет стоить столько-то, а и лук столько», – возразил в ответ Эдуард Шармазанов.

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«Сегодня наши оппозиционные коллеги заняты выдумками, мол, Армения по каким-то показателям уступает своим партнерам, но когда мы говорим, что инфляция составляет 2,6, а в других странах она выше, что в СНГ самый низкий показатель роста цен в Армении, они отвечают, мол, им интересно, как это так получается. Армения не живет изолировано, чтобы на нас не влияли международные негативные тенденции», – подвел итог сказанному Эдуард Шармазанов. Кстати, Эдуард Шармазанов заверил: «Законы создаются для людей, а не для люди для закона».