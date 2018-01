Расследование: о российском «военторге» на Ближнем Востоке

Секция «Браво» группы «Информационное Сопротивление» (Украина) на основе открытых источников опубликовало расследование о поставках российского оружия разным группировкам на Ближнем Востоке. Текст представляем ниже без сокращений:

Российская Федерация регулярно занимает лидирующие места в официальных мировых рейтингах экспорта вооружений и военной техники. Однако этот экспорт не всегда бывает легальным. В последнее время все чаще появляется информация о том, что российское или советское вооружение со складов ВС РФ попадает в руки террористических организаций. Конечно, это можно объяснить случайностью, однако, когда речь идет о массовом его присутствии в регионах конфликтов, то это не может не вызвать серьезное беспокойство …

Вооруженное противостояние на востоке Украины, которое продолжается с 2014 года, ярко продемонстрировало, что Кремль жестко игнорирует международное право и поступает так, как ему удобно. На сегодня есть множество фактов, свидетельствующих о незаконной поставке на Донбасс, на территорию Южной Осетии и Абхазии значительных арсеналов разного российского вооружения. Речь идет также о поставляемых комплексах ПВО, противотанковом, артиллерийском вооружении. Кремль фактически выступает спонсором сепаратистских, а по сути – террористических группировок.

Хотя это не является для «белокаменной» чем-то экстраординарным. Ведь есть яркие примеры деятельности РФ на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Так, как известно, в Сирии уже много лет идет гражданская война. Восставший народ пытается свергнуть режим Башара Асада. С ее началом поставки оружия в Сирию со стороны России выросли в разы. Официально Москва утверждала, что поставки осуществляются по ранее заключенным контрактам, но при этом не может объяснить, почему количество этих контрактов внезапно возросло. При этом есть сомнения, что оружие оплачивается, так как не секрет, что режим Асада не способен покупать те горы оружия, которые все эти годы шли из России: здесь и стрелковое вооружение, и зенитные и противокорабельные ракеты, и ЗРК С-300, и танки Т-72 и Т-80, и самолеты МиГ-29 и Су-25, не говоря уже о боеприпасах.

Не брезгует Кремль «приторговывать» и с террористическими организациями. В 2011 году российское вооружение стало «яблоком раздора» между Израилем и РФ. Палестинские боевики из организации «Хамас» обстреляли израильский школьный автобус ракетой ПТРК «Корнет», которая была изготовлена ​​в России. Официальный Тель-Авив даже выразил протест, однако Москва избежала ответственности. Избежав наказания, Кремль продолжает свою преступную деятельность.

По последним данным, есть основания считать, что подразделения ПВО, которые формирует ХАМАС с целью противодействия атакам со стороны авиации Израиля, создаются и оснащаются при поддержке РФ. Неизвестно точно, поставляет ли Кремль террористам ЗРПК «Панцирь-С1» и «Бук-М1», как это произошло на Донбассе, однако этого не следует исключать.

Ведь ХАМАС представителей России считает «друзьями». Свидетельством этого является одна из последних инициатив руководства этой террористической организации. Так, 20 сентября 2017 российский канал Russia Today обнародовал слова заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука о поддержке Россией палестинского движения на международной арене. В частности, он отметил: «Мы попросили наших российских друзей поддержать нас на международной арене. Мы надеемся, что Россия предоставит ощутимую помощь в этом плане. Россия больше, чем США, способна сделать в этом плане». Абу Марзука также обратился к российской стороне с просьбой помочь прорвать блокаду сектора Газа и предоставить его жителям гуманитарную помощь в связи с кризисным положением в области здравоохранения.

ХАМАС не единственный пример. Москва поставляет вооружение другой организации, действующей в ближневосточном регионе — «Хизбалла». И это несмотря на то, что весь цивилизованный мир признал ее террористической, а Россия — нет. В январе 2016 года израильское «Ynetnews» и американское The Daily Beast издание со ссылкой на «командиров среднего звена организации «Хезболла», сообщили, что Россия «осуществляет прямые поставки артиллерии и противотанковых боеприпасов» террористам организации «Хезболла», и «ничуть не беспокоится, с какой целью они будут их использовать». В то же время было отмечено, что существует полная координация действий между режимом Асада в Дамаске, Ираном, «Хизбаллой» и Россией, при этом прямая взаимозависимость между Россией и «Хизбаллой» растет.

Поставками оружия «Хамасу» и «Хезболле» российская контрабанда на Ближнем Востоке не ограничивается. Есть основания обвинить Кремль и в поставках оружия террористической группировке «Исламское государство». Долгое время ИГИЛ воевало против Асада лишь формально, атакуя в основном сирийских повстанцев, курдов, суннитские повстанческие группы. Действовали преимущественно вдоль границ Сирии и Ирака с Турцией — то есть там, где должны пройти трассы нефте- и газопроводов в Европу. Открыто передать оружие боевикам россияне не могли, ведь Россия официально признала ИГИЛ террористической организацией. Был проведен ряд операций, при которых осуществлялось инсценировка штурма боевиками ряда баз сирийских правительственных войск. Асадиты отходили без боя, оставляя базы и горы вооружения. По сути, происходила скрытая поставка под видом трофеев. Примечательно, что позже ситуация изменилась, и так действовать перестали.

На сегодня фактов незаконного военного экспорта Россией по всему миру более чем достаточно, чтобы отнести данное государство к ожесточенному и нарушителю международного права и обычных морально-этических правил. Однако, к сожалению, мировое сообщество больше склонно наблюдать за всем этим со стороны, иногда ограничиваясь лишь критическими заявлениями и не осуществляя соответствующих шагов, которые нужно было сделать уже достаточно давно.

Использованы материалы:

Фото — sprotyv.info