Эдуард Шармазанов: «Я порожден этой системой?» — видео

«Что это значит извне? Он не извне. Армен Саргсян – посол Армении в Великобритании, бывший премьер-министр. Если вы имеете в виду систему управления, то он из системы», – заявил вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов в пресс-зале «Арменпресс» в ответ на вопрос журналистов, почему правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинула на важные должности людей из руководства правящей партии, а привела их извне.

«Он – один из тех уникальных деятелей, который назначался послом всеми тремя президентами. Разговоры о том, что он человек извне, несправедливы. Армен Саргсян с его политической и научной биографией заслуживает того, чтобы быть президентом Армении. Не будем забегать вперед, потому что он пока еще должен дать свое согласие», – продолжил вице-спикер.

Эдуард Шармазанов разъясняет, почему кандидат не из РПА, таково требование Конституции, новый президент должен быть беспартийным. Следует, однако, отметить, что в Конституции предусматривается, что он должен быть беспартийной во время пребывания в должности.

Со стороны политтехнологов прозвучали оценки, что РПА приводит таких людей, например, премьер-министра Карена Карапетяна, которые «не является порожденными системой»:

«Что означает – порожден системой? Я порожден системой? Карен Карапетян был также заместителем министра энергетики, мэром Еревана, представителем списка Совета старейшин РПА, и что, если Карен Карапетян не является членом нашей команды, кто тогда член нашей команды? Я вот этого не понимаю. Что значит, РПА приводит людям из-за пределов системы? Если чрезвычайный и полномочный посол в Соединенном Королевстве не является представителем государственной системы, бывший премьер-министр не представитель системы, ладно, кто тогда является представителем государственной системы?».

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