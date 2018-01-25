Гела Васадзе: меры Запада против России негативно повлияют на экономику как Армении, так и Грузии

Собеседник «Аравот» — грузинский политолог Гела Васадзе

— Посол США в России Джон Хантсман заявил, что доклад американской администрации о введении новых санкций против России будет подготовлен к 29 января. По словам Андерса Ослунда доклад будет покрывать половину «русского триллиона» включая филиалы Газпрома и Роснефти. Какое влияние он будет иметь в целом на постсоветские страны и, в частности, на Армению и Грузию?

— Чтобы ответить на этот вопрос давайте вкратце попытаемся ответить на вопрос — что происходит. На мой взгляд происходит следующее, после Крыма и Донбасса, определенные, причем весьма влиятельные силы в западном политическом истеблишменте, речь прежде всего идет о Соединенных Штатах, но не только, поняли, что, если не предпринять мер по сдерживанию России, российская политика расширения на запад может обернуться серьезными последствиями не только для постсоветского пространства, но и для всего западного мира. Это понимание ещё более укрепилось после попыток вмешательства Москвы в политические процессы европейских стран и США. Политика противодействия России, которая вполне ложится в историческую парадигму стран Запада сегодня имеет программу-максимум, целью данной программы является смена существующей российской власти, вернее её замена на силы, более лояльные и договор способные с Западом. Но это так сказать долгосрочная цель. В краткосрочной перспективе общий дискурс политики западных стран будет сводится к экономическому ослаблению России, выключение её из международных проектов и сокращению возможностей России влиять на мировую политику. Тот самый доклад, о котором Вы упомянули вполне ложится в канву как краткосрочных, так и долгосрочных целей, ибо напрямую бьет по российской экономической и политической элите. Конечно, на Западе есть силы, которые думают по-другому, но очевидно, что сегодня конфронтация с Россией мейнстрим политики западных стран, да и на уступки идти дальше некуда.

Будет ли смена власти в России, когда будет и каким образом, вопрос достаточно гипотетический. А вот то, что меры, предпринимаемые Западом, будут способствовать ослаблению России, абсолютно очевидно. И это обстоятельство несомненно будет иметь далеко идущие последствия для нашего региона. Причем последствия разнонаправленные. Ну, например, можно смело прогнозировать негативное влияние этих процессов на экономику как Армении, так и Грузии. В этом случае, на Армению в большей степени, а на Грузию в меньшей, ибо уровень интегрированности экономик наших стран с экономикой России несопоставим. И тем не менее, это не значит, что Грузии это совсем не коснется.

— Какие процессы более вероятны в сферах военной, политической, экономической и безопасности?

— Это хороший вопрос. На первый взгляд может показаться, что общее ослабление России сократит её возможности влиять на ситуацию в регионе. Но на самом деле все может обернуться с точностью до наоборот. Имея очень серьезные инструменты влияния на Южном Кавказе, например, военные базы в Армении и на оккупированных территориях Грузии, Москва вполне может использовать эти самые инструменты для создания вопросов торга с Западом. Это достаточно опасный путь, но как мы видели в Украине и в той же Сирии, подобные риски не останавливают нынешнее российское руководство. Как будет в нашем случае сказать сложно. Но отвергать вероятность подобного сценария, а это сценарий ещё одного военного конфликта с участием или под патронажем России, на этот раз в нашем регионе, было бы излишне оптимистично. Наиболее вероятный театр военных действий, это конфликт в Нагорном Карабахе, где война итак идет, так что для активизации военных действий не понадобиться много усилий. Кроме того, формально Москва тут будет не причем, и даже может выступить в роли “миротворцев”.

Но давайте отложим апокалиптические сценарии, тем более, что на мой взгляд за последнее время вероятность их осуществления скорее снизилась, чем повысилась. В любом случае в период фронтальной атаки со стороны Запада на позиции России, Москва будет стараться всеми силами увеличить свое и без того большое влияние на Южном Кавказе, и вряд ли в этих попытках будет какой-то позитив для наших стран.

— Что будет с российскими интеграционными союзами? Насколько он повлияет на российские войска за пределами России?

— Скажем так, пока интеграционным союзам и уж тем более российским войскам за пределами РФ ничего не угрожает. Более того, и я об этом уже говорил, российское руководство в условиях сокращения своего влияния на мировую политику и экономику будет стараться компенсировать это самое влияние там, где это возможно. А самые большие возможности у Кремля именно в отношениях с интеграционными союзниками, в том числе и с Арменией. Считать, что дальше увеличивать влияние некуда несколько наивно, есть куда, вопрос в том, как получится.

— Грузия и Украина достигли соглашения с Соединенными Штатами о покупке оборонительного оружия, что изменится в их отношениях с Россией? И как это повлияет на события в постсоветском пространстве?

— Вряд ли в отношениях Грузии или Украины с Россией может что-нибудь изменится из-за поставок американского оборонительного оружия в эти страны. Наличие оккупированных территорий, а не наличие или отсутствие американского оружия, является определяющим фактором отношений Грузии с Российской Федерации.

Что касается самого факта поставок, то здесь речь идет не столько о военной составляющей, хотя таковая имеется, а о политической. Реализация программы территориальной обороны Грузии, в рамках которой Грузия получила как противотанковые системы джавелин, так и французские комплексы противовоздушной обороны, наводят на мысль о том, что в связи с изменившейся политической ситуацией западные страны рассматривают Грузию, да и весь Южный Кавказ не как периферийный регион со слабо выраженными интересами, а как фланг противостояния с Москвой. Можно сколько угодно рассуждать о правомерности или неправомерности использования термина “новая холодная война” применительно к нынешней ситуации, но это вопрос чисто эстетический. На самом деле мы имеем то, что имеем, американское оружие на постсоветском пространстве, причем не в странах Балтии.

— Есть ли надежда на трехстороннее сотрудничество Армении, Ирана и Грузии? Речь о путях коммуникации, энергетике, сферах внешней торговли, а также, согласно Роухани, формированию коридора с Черного моря до Персидского залива, что неоднократно высказывалось в Ереване и в Тегеране.

— Как для Грузии и Армении, так и для Ирана подобные проекты могли бы быть достаточно полезны. Но давайте будем реалистами, в нынешней политической ситуации ни Россия, ни Соединенные Штаты не допустят масштабной реализации подобных проектов. Эти проекты давно лежат на столе, примерно уже лет десять как. Более того, их давно готов финансировать Китай через азиатский банк реконструкции и развития, и даже частично они реализуются. Но только очень частично и локально. Честно говоря, я не верю в перспективы быстрой реализации подобных проектов именно по политическим причинам.

Ами ЧИЧАКЯН

Газета «Аравот»

24.01.2018г