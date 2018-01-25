Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:21 | Январь 25 2018
21:21 | Январь 25 2018

Шаварш Кочарян: Армения получает вооружения по более доступным ценам – видео

Шаварш Кочарян: Армения получает вооружения по более доступным ценам – видео

По словам заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна, нет ничего нового в том, что Азербайджан до, во время или после встреч, как правило, активизирует свои действия. «Из этого можно предположить только одно, что на недавней встрече министров иностранных дел Азербайджан вынужденно пошел на определенные шаги по расширению группы Каспршика, которое им не выгодно, и он таким способом выражает свое недовольство, но с другой стороны вынужденно идет на шаги, обозначенные в Венских договоренностях».

Отвечая сегодня после заседания правительства на вопросы журналистов, в частности, что по заявлению президента Азербайджана, у них нет никаких ограничений на покупку оружия из России, отреагирует ли каким-либо образом Армения на данное заявление, г-н Кочарян сказал:

«Таких заявлений Азербайджаном делается много. Армения делает все возможное, чтобы сохранить военный баланс, в том числе с использованием наших союзнических возможностей. При этом получает вооружение по гораздо более низким ценам. У нас нет необходимости отвечать на каждое слово Азербайджана, наша задача в сохранении военного баланса».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Политика

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда