Серж Саргсян принял участие в церемонии преподнесения официального памятного дара Совета Европы

В Страсбурге Президент Серж Саргсян 24 января принял участие в торжественной церемонии преподнесения от имени Президента РА Совету Европы официального дара — армянского хачкара. Демонстрационный постер хачкара открыли Президент Серж Саргсян и Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд. Президент Республики и Торбьёрн Ягланд в связи с церемонией выступили с речами. По завершении церемонии Президент Республики продемонстрировал Генеральному секретарю Совета Европы, а также участвовавшему в церемонии премьер-министру Дании Ларсу Расмусену хачкар, размещённый во дворе СЕ, на прилегающей ко входу части.

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Речь Президента Сержа Саргсяна во время торжественной церемонии преподнесения Совету Европы в дар армянского хачкара

Многоуважаемый господин Генеральный секретарь,

Уважаемые соотечественники,

Дамы и господа,

По прекрасной существующей в Совете Европы традиции, а также в связи с 65-летием вступления в силу Европейской конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека сегодня Армения преподносит в дар Совету Европы одно из самых ярких созданий культурно-исторического наследия армянского народа — армянский хачкар. Для нас большая честь и гордость, что он отныне будет жить в сердце Страсбурга, под эгидой прав человека и демократии в знак нашей безусловной верности этим ценностям.

Своей историей, насчитывающей две тысячи лет, искусство создания хачкаров также является одним из современных культурных проявлений армянского народа. И сегодня наши мастера хачкара, опираясь на национальные традиции, со своим мастерством продолжают не только воспроизводить и освежать, но и творить, переосмысливать и по новому преподносить это искусство.

Не случайно, что создающее на ограниченной поверхности иллюзию бесконечности армянское искусство хачкара включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Этот памятник — отображение тех ценностей, на которых и зиждется остов Совета Европы. И выше сомнений, что шедевры культурного наследия народов на территории Совета Европы и везде должны пользоваться всеобщими механизмами защиты. Эту приверженность обязано гарантировать каждое государство, не отделяющее себя от ценностей цивилизации.

Господин Генеральный секретарь,

Сегодняшняя церемония, я уверен, заключает в себе большой символ для всех нас, также для живущих в Страсбурге и в районе Эльзаса французских армян и для работающих здесь наших граждан, поскольку это первый армянский памятник в этой части Франции. Пусть посетителям этого прекрасного сквера хачкар всегда напоминает о неотъемлемости и нерушимости основополагающих ценностей, которые исповедует Совет Европы.

Спасибо.

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Речь Генерального секретаря Торбьёрна Ягланда на торжественной церемонии преподнесения в дар Совету Европы армянского хачкара

Господин Саргсян,

Господин Налбандян,

Господин Расмусен,

Господин посол,

Дамы и господа,

Я рад принять этот дар, эту восхитительную копию средневекового хачкара — памятного камня и символа богатой культуры Армении. Отмечая 65-летие вступления в силу Европейской конвенции по правам человека, этот дар станет ежедневным напоминанием, почему мы здесь. Чтобы защищать и продвигать права человека, демократию и приоритет закона, в интересах почти 800 миллионов граждан 47 наших государств-членов.

Этот камень и Ваше личное присутствие здесь сегодня, Президент Саргсян, чётко выражают приверженность Армении нашим ценностям и нашему общеевропейскому правовому пространству. В наши времена, полные вызовов для Европы эта преданность наиболее важна и наиболее ценна. В самом деле, после присоединения к Совету Европы в 2001 году Армения, осуществив ряд всеобъемлющих внутренних реформ, сделала значительные шаги во исполнение своих обязательств. Процесс ещё продолжается, однако уже зарегистрировал существенный прогресс.

В плане последних развитий мы приветствовали конституционные реформы и подчеркнули решимость правительства, защищать и продвигать права женщин. Это проявилось недавно принятием закона «О предотвращении семейного насилия и борьбе с ним». Он, в свою очередь, открывает дорогу для подписания Стамбульской конвенции.

Армения также оказала чёткое лидерство в организации в 2013 году в ходе своего первого председательства в Комитете министров. В этот период был реализован ряд больших инициатив в плане укрепления Судебной системы, посредством принятия дополнительных протоколов к Европейской конвенции.

Таким образом, поскольку Армения продолжает полностью выполнять обязанности и обязательства своего членства, её народ и власти могут надеяться на помощь Совета Европы. Одновременно, мы принимает этот дар с удовольствием и благодарностью.

Пресс-служба Президента Армении