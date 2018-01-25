У Армении с Ираном стабильные отношения: интервью Сержа Саргсяна французскому изданию L’Express

В ходе визита во Францию президент РА Серж Саргсян дал интервью изданию L’Express

— 23 января Вы впервые встретились с Эммануэлем Макроном. Какие у Вас были ожидания?

— Я верю, что президент Макрон, благодаря своей молодости и динамизму, вселяет большую надежду в вопросе дальнейшего развития отношений между двумя странами. Вот уже 25 лет, как Армения и Франция установили дипломатические отношения, которые углубляются из года в год. Наши народы связаны друг с другом уже несколько веков, и эта связь становится более прочной в последние годы, особенно в экономической, культурной и научно-образовательной сферах. Французское образование представлено в Армении – начиная с детского сада до старшей школы и университета. Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Франция – важнейший партнер Армении в двусторонних и многосторонних отношениях. Стоит напомнить, что 24 ноября прошлого года Армения подписала договор по расширенному сотрудничеству с ЕС, который открыл для нас новые перспективы и возможности для дальнейшего развития. Результатом этого договора станет отмена виз для граждан Армении.

-11-12 октября текущего года в Армении состоится 17-й саммит Франкофонии. Какое значение это мероприятие имеет для Вашей страны?

— Саммит Франкофонии, который пройдет осенью текущего года в Ереване, это кульминация наших дипломатических действий в течение многих лет и важное событие. Армения сможет представить себя всему миру, мы сделаем все, чтобы это стало большим успехом. Обратите внимание, что половина стран планеты будет в Ереване, многие из которых будут представлены на уровне глав государств и правительств. Для нас Франкофония является не только языковым сообществом, это общие ценности, вокруг которых развивается человечество и к которым у Армении и Франции общий подход. Девизом форума является фраза «Vivre ensemble» («Жить вместе»). Это означает – уважение фундаментальных прав и свобод, социальная солидарность, мирное сосуществование, равноправие между мужчинами и женщинами, предоставление возможностей для молодежи. В рамках этого мероприятия состоится также большой экономический форум, который объединит франкоязычных бизнесменов, и станет основой большой международной экономической сети. Это большое начало.

— Географическое положение Армении между Турцией, Азербайджаном и Ираном, часто представляется как большое препятствие. Отношения с Турцией разорваны из-за отрицания Геноцида 1915 года, отношения с Азербайджаном остаются нерешенными из-за Нагорно-Карабахского конфликта. Что вы можете сказать об Иране?

— Между Арменией и Ираном существует постоянный политический диалог, Ереван поддерживает хорошие отношения с соседней дружественной страной. Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для нас. Отношения между двумя странами насчитывают порядка 2 тыс. лет, и этот богатый исторический опыт является хорошим подспорьем для нынешнего сотрудничества. Иран всегда сохранял нейтральную позицию по Нагорному Карабаху, несмотря на то, что Азербайджан пытается использовать общий религиозный фактор. Отношения с Ираном носят положительный характер, что еще раз подчеркивает факт того, что Армения уважает своих соседей и их культуру.

— Иран — ближайший сосед Армении, разве Вас не беспокоят ядерные амбиции этой страны?

— Соглашение, подписанное в июле 2015 года по ядерной программе Ирана, на наш взгляд, носит абсолютно конструктивный характер. И я рад тому, что Франция поддерживает это соглашение, о чем четко заявил президент Макрон.

Фото — L’Express