«Россия проводит имперскую политику» – «A1+»

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана была одной из очередных. Баку участвует в подобных встречах, чтобы угодить ОБСЕ, но продолжает свою линию, нарушая режим прекращения огня, сказал сегодня во время встречи с журналистами политолог Александр Манасян.

По словам политолога, Россия проводит имперскую политику, продавая Азербайджану оружие. «Азербайджан получает новые шансы нарушить границу, поскольку Россия предоставила новую партию оружию. А также, помимо импорта израильских беспилотных летательных аппаратов, Азербайджан пытается организовать собственное производство».

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