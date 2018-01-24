Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:24 | Январь 24 2018
21:24 | Январь 24 2018

«Россия проводит имперскую политику» – «A1+»

«Россия проводит имперскую политику» – «A1+»

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана была одной из очередных. Баку участвует в подобных встречах, чтобы угодить ОБСЕ, но продолжает свою линию, нарушая режим прекращения огня, сказал сегодня во время встречи с журналистами политолог Александр Манасян.

По словам политолога, Россия проводит имперскую политику, продавая Азербайджану оружие. «Азербайджан получает новые шансы нарушить границу, поскольку Россия предоставила новую партию оружию. А также, помимо импорта израильских беспилотных летательных аппаратов, Азербайджан пытается организовать собственное производство».

Подробности – ЗДЕСЬ 

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Политика

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда