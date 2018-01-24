Обращение Саиды Оганян о представлении к присуждению Нобелевской премии Мира Каро Пайляну

Дорогие мои соотечественники!

Меня зовут Саида Оганян, я руководитель международного женского объединения амшенских армян «АМШЕНКА». Целью нашей организации является защита прав женщин, международное признание и осуждение геноцида армянского народа совершенного на его исторической Родине в Западной Армении, Амшене, защита других коренных народов и их прав, предоставленных и гарантированных им со стороны международного сообщества. Приоритетным направлением работы организации также является содействие в решении общечеловеческих и гуманитарных программ.

В этом году наша организация обратилась в Нобелевский комитет с заявкой о присуждении Нобелевской премии Мира, депутату парламента Турции (прокурдская «Демократическая партия народов») — Каро Пайляну — человеку, который посвятил всю свою жизнь защите попранных прав как армянского, так и других коренных народов региона. На сегодняшний день он один из немногих, кто взял на себя бремя защиты гуманистических ценностей, защиты национальных и религиозных меньшинств. Посеянные им семена Мира, толерантности и взаимопонимания между людьми разных национальностей и конфессий, дают положительные всходы в турецком обществе. И это несмотря на давление, реальные угрозы в адрес депутата со стороны провластных националистических и экстремистских сил, приверженцев деспотичного режима, не раз требующего прекращения его политической и гуманистической деятельности.

Обращаюсь ко всем людям доброй воли! К женским, гуманитарным и международным организациям — присоединиться к нашей инициативе и отдать свой голос в защиту Каро Пайляна.

Прошу вас, также, самостоятельно обратиться в Нобелевский комитет с просьбой о присуждении Каро Пайляну Нобелевской премии Мира 2018 года – как великому гуманисту современности.

Время подачи заявки очень ограничено. 30 января 2018 года, заключительный день.

Уверена, Ваше участие и положительное решение Нобелевского комитета Мира, внесет существенный вклад в установлении Мира в самой горячей точке нашей планеты, на Большем Ближнем Востоке и послужит делу мира и согласия между народами.

Саида Оганян,

Руководитель международного женского объединения амшенских армян « АМШЕНКА»

19.01.2018 года