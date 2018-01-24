В России заблокировали сайт Russiangate после расследования об имуществе главы ФСБ

Роскомнадзор ограничил доступ с территории России к расследовательскому сайту Russiangate. С таким требованием выступила Генпрокуратура. По информации Russiangate, полный тезка главы ФСБ Александр Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в дорогом районе Санкт-Петербурга. Этой недвижимости нет в декларации главы ФСБ. Об этом передает ВВС.
«Нас заблокировали. Из-за текста про незадекларированную недвижимость Бортникова. Вот так, через три часа после публикации, безо всяких официальных санкций», — сообщила во вторник, 23 января, у себя в «Твиттере» главный редактор проекта Александрина Елагина.
В среду Елагина сказала радиостанции «Эхо Москвы», что проект закрывается: «Я уволена с должности главного редактора. Наше издание закрыто. Вероятно, еще возбуждено дело об экстремизме».
Сайт Russiangate уже внесен в реестр Роскомнадзора. На странице службы указано, что причиной блокировки стало нарушение ресурсом статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно этой статье, Роскомнадзор ограничивает доступ к сайтам, разместившим у себя информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
В реестре Роскомнадзора решение о блокировке датируется 2015 годом, когда проекта Russiangate еще не существовало.
Русская служба Би-би-си обратилась к Роскомнадзору за комментарием по этому поводу, но получить его пока не удалось.
В среду Елагина сказала «Эху Москвы», что претензии к сайту связаны, по ее информации, со статьей о расследовании «панамского досье», а не с публикацией о недвижимости главы ФСБ.
Как писал сайт Russiangate, полный тезка главы ФСБ Александр Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в дорогом районе Санкт-Петербурга. Этой недвижимости нет в декларации главы ФСБ. Росреестр намеренно скрыл владельцев недвижимости, говорится в статье.
В этом же поселке расположена недвижимость полного тезки заместителя Бортникова, генерала Сергея Смирнова — в декларации заместителя главы ФСБ недвижимости также нет, пришли к выводу на Russiangate.
Еще один возможный сосед главы ФСБ — Егор Молчанов, полный тезка сына топ-менеджера «Группы ЛСР» Андрея Молчанова . «Группа ЛСР» — один из крупнейших девелоперов Петербурга.
Елагина рассказала, что у нее как у главного редактора была договоренность с инвесторами о том, что издание не должно публиковать статьи о президенте Владимире Путине, его ближайшем окружении и Русской православной церкви, пишет «Медиазона».
Фото — ВВС