В России заблокировали сайт Russiangate после расследования об имуществе главы ФСБ

Роскомнадзор ограничил доступ с территории России к расследовательскому сайту Russiangate. С таким требованием выступила Генпрокуратура. По информации Russiangate, полный тезка главы ФСБ Александр Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в дорогом районе Санкт-Петербурга. Этой недвижимости нет в декларации главы ФСБ. Об этом передает ВВС.

«Нас заблокировали. Из-за текста про незадекларированную недвижимость Бортникова. Вот так, через три часа после публикации, безо всяких официальных санкций», — сообщила во вторник, 23 января, у себя в «Твиттере» главный редактор проекта Александрина Елагина.

В среду Елагина сказала радиостанции «Эхо Москвы», что проект закрывается: «Я уволена с должности главного редактора. Наше издание закрыто. Вероятно, еще возбуждено дело об экстремизме».

Сайт Russiangate уже внесен в реестр Роскомнадзора. На странице службы указано, что причиной блокировки стало нарушение ресурсом статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно этой статье, Роскомнадзор ограничивает доступ к сайтам, разместившим у себя информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.