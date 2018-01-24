«В переговорном процессе вы хотите невозможного»: Серж Саргсян призвал азербайджанского делегата успокоиться – видео

Как мы уже сообщали, на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил с речью президент Армении Серж Саргсян. За выступлением последовали вопросы. Глава азербайджанской делегации Самед Сеидов задал вопрос Сержу Саргсяну, обвинив его в том, что в своем выступлении он не говорил о Ходжалу, когда «армянами были убиты около 800 женщин и детей». Самед Сеидов заявил, что президент Республики Армения вводит международное сообщество в заблуждение.

Прежде чем ответить, Серж Саргсян призвал Сеидова утихомириться и успокоиться, а затем предупредил его, чтобы тот не искажал его слова.

Президент Армении сказал: «Я не заявлял с этой трибуны, что был лидером войны. Я был участником справедливой борьбы народа Нагорного Карабаха. Почему я не упомянул о событиях Ходжалу, которые вы считаете геноцидом, это по той причине, что президент Азербайджанской Республики Аяз Муталибов сразу после этих трагических событий детально изложил факты и показал, кто были их организаторами. В геноциде нет ничего хорошего, испытать геноцид – это не честь, это пытка. В Азербайджане есть тенденция – обязательно иметь то, что есть у армян. Зачем вам нужно называть что-то геноцидом, которого не было, и тем более со стороны армян?».

Что вы можете назвать тем геноцидом, которого никогда не было, и особенно армянами? »

Обратившись к обвинениям Сеидова о невыполнении Арменией своих обязательств в международных структурах, Серж Саргсян заявил – вы ошибаетесь! Затем он заверил, что нет такого решения, принятого международными организациями, которое отвергается Арменией. Коснувшись резолюций Совета Безопасности ООН, о которых упомянул Сеидов, Серж Саргсян сказал: «Миру известно, что ООН никогда не обращался к проблеме Нагорного Карабаха. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о прекращении военных действий. После этого Азербайджан объявил, что он не остановит военные действия и предпринял новые наступления, но, как это часто происходит, он понес потери. Единственное обязательство Армении состояло в том, чтобы использовать свое влияние и авторитет для прекращения военных действий. К чести тогдашних властей Республики Армения мы выполнили эти обязательства. Самую важную ответственность, что необходимо прекратить военные действия, Азербайджан не выполнил».

Серж Саргсян также заявил, что не выполнено также и положения соглашения о прекращении огня, подписанного в 1994 году.

Коснувшись переговорного процесса и претензий Азербайджана, Серж Саргсян заявил: «В переговорном процессе вы хотите невозможного, вы хотите возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. В Азербайджане настолько процветает ксенофобия, что вы уже открыто заявляете, что Карабах вам нужен без армян. Суть борьбы народа Карабаха очевидна – это борьба за свободу и самоопределение, и такая борьба не может не иметь положительного результата».

Սերժ Սարգսյանի այօրվա արձագանքը ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանցի պատգամավորին Արցախի ժողովրդին տեր կանգնած համայն հայության և հայրենատեր ղեկավարի պատասխանն է ։ Posted by Armen Ashotyan on Mittwoch, 24. Januar 2018

Татев АРУТЮНЯН,

Страсбург, Франция