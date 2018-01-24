Серж Саргсян прибыл в ПАСЕ: видео

Накануне президент Армении Серж Саргсян в рамках рабочего визита во Францию прибыл в Страсбург на пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Серж Саргсян сделал запись в Золотой книге ПАСЕ.

Президент Армении встретился с новоизбранным председателем ПАСЕ Микеле Николетти, затем запланирована встреча с генеральным секретарем СЕ Торбьорном Ягландом. Это закрытые для СМИ встречи. После переговоров с генсеком Совета Европы запланирована совместная пресс-конференция

Сегодня в полдень, в 15.00 по ереванскому времени, на пленарном заседании ПАСЕ Серж Саргсян выступи с речью и ответит на вопросы делегатов. На предстоящем заседании ПАСЕ изберет комиссара по правам человека.

Отметим, что вчера состоялся первый тур голосования. По его результатам представитель Словении Горан Клеменчич получил 67 голосов, француз Пьер Ив ле Борн – 105, кандидат от Боснии и Герцеговины Дунья Миятович – 76 голосов.

Татев АРУТЮНЯН,

Страсбург, Франция