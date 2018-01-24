Хосров Арутюнян извинился в парламенте перед пенсионером за то, что посоветовал бедным есть картофель: видео

Председатель Союза пенсионеров Армении Роланд Аветисян выступил вчера на слушаниях в Национальном Собрании по поводу роста цен и, как он сказал, бедственного положения пенсионеров, занесенных в Красную книгу. «Сегодня пенсионеры на самом деле сталкиваются с серьезными проблемами для удовлетворения своих самых насущных потребностей, настолько серьезными, что даже призывы достопочтимых депутатов Национального собрания, мол, зачем вам есть мясо или масло, или если вам нечего есть, ешьте картофель, но и картофель подорожал на 30 процентов…».

По его словам, реальный рост цен составляет 29,4%, остальная часть – это фокусничество с процентами: «Перед правительством стоит серьезная задача, мягко говоря, по-человечески отнестись к пенсионерам».

На замечание по поводу картофеля отозвался председатель постоянной комиссии НС РА по экономическим вопросам Хосров Арутюнян, отметивший, что пресса неверно истолковала и исказила его слова: «Если мои слова оскорбили вас, я приношу свои извинения. Я меня не было никакого намерения кого-либо обидеть».