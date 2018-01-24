Серж Саргсян встретился с председателем Национального Собрания Франции

Президент Серж Саргсян 23 января в Париже встретился с председателем Национального Собрания Французской Республики Франсуа де Рюжи.

Президент поздравил Франсуа де Рюжи с избранием на этот высокий пост и пожелал успехов. Серж Саргсян подчеркнул важность межпарламентских отношений, которые, по его убеждению, наилучшим образом дополняют повестку межгосударственных отношений. Президент Республики с почтением говорил о деятельности межпарламентской группы дружбы Армения-Франция, направленной на укрепление армяно-французских связей. Эта деятельность, согласно Президенту, проявляется также во время визитов депутатов в Армению посредством формирования правильных представлений о стране и распространения соответствующей информации, что позволяет составить во Франции наиболее цельное и объективное представление об Армении.

Серж Саргсян высоко оценил деятельность Национального Собрания Франции в деле международного признания и осуждения Геноцида армян, что, по словам Президента, созвучно с известностью Франции как страны, являющейся передовым борцом за права человека. Собеседники с обоюдным удовлетворением говорили также о тесном армяно-французском сотрудничестве на многосторонних площадках в рамках международных парламентских организаций.

Президент Саргсян высоко оценил усилия Франции, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по направлению мирного урегулирования НК проблемы, подчеркнув в этом контексте важность визитов французских парламентариев в Арцах, что, по его мнению, вносит неоценимый вклад в дело справедливого урегулирования проблемы Арцаха, выявляет распространяемую Азербайджаном ложь относительно Арцаха.

На встрече Президент Серж Саргсян и председатель НС Франции Франсуа де Рюжи коснулись также отношений Армения-Евросоюз и их дальнейшего развития после подписания рамочного соглашения.

Пресс-служба Президента Армении