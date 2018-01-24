Ответственность за химатаки в Сирии в конечном счете несет Россия: госсекретарь США

Кто бы ни осуществил химические атаки в Сирии, ответственность за них и вызванные ими жертвы, в конечном итоге, несет Россия, вмешавшаяся в сирийский конфликт, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Это заявление прозвучало в ходе проходящей в Париже конференции, посвященной проблеме привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия.

По словам Тиллерсона, в центре внимания участников конференции – во-первых, вопрос о том, как остановить использование химоружия, а во-вторых – недопустимость безнаказанности в этом вопросе.

За примерами использования химического оружия далеко ходить не приходится, подчеркнул Тиллерсон. «Только вчера, – продолжал он, имея в виду события в сирийской Восточной Гуте, – более двадцати мирных жителей, в большинстве своем дети, по-видимому, стали жертвами химической атаки с применением хлорина».

«Последние атаки в Восточной Гуте порождают серьезное беспокойство по поводу того, что сирийский режим под руководством Башара Асада, возможно, продолжает использование химического оружия против собственного народа», – подчеркнул Тиллерсон.

Он напомнил, что «в сентябре 2013 года Россия… участвовала в переговорах и согласилась с планом ликвидации сирийского химического оружия».

Речь шла о соглашении между США и Россией, предполагавшем требование подлежащего и доступного проверке уничтожения всех сирийских арсеналов химического оружия, отметил глава Госдепартамента.

Таким образом, «Россия взяла на себя ответственность в качестве гаранта того, что ее сирийские союзники прекратят использовать химическое оружие», подчеркнул Тиллерсон. Однако, констатировал он, «Россия не выполнила своих обязательств».

Фото — Голос Америки