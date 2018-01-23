Британская армия не способна дать адекватный отпор российской угрозе: глава генштаба сухопутных войск Британии

Глава генштаба сухопутных сил Британии Ник Картер еще не успел сделать свое публичное заявление о военной угрозе со стороны России, как британские СМИ и независимые эксперты стали гадать, что же за ним скрывается, передает ВВС.

Редко появляющийся на публике генерал в понедельник выступит в Королевском объединенном институте оборонных исследований с одобренной министром обороны речью, в которой заявит о том, что британские вооруженные силы не в состоянии дать адекватный отпор российской армии на поле боя.

Способность британской армии отвечать на военные угрозы пострадает, если Великобритания не будет поддерживать ее на том же уровне, что и ее потенциальные противники, также говорится в тексте речи Картера.

Ее основные тезисы уже опубликованы ведущими британскими газетами, увязывающими эти прогнозы с тем фактом, в британском правительстве в настоящий момент как раз обсуждается сокращение оборонных расходов.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, алармистские заявления обозреватели связывают с отчетом о ресурсах британских силовых структур, который готовится помощником премьер-министра по национальной безопасности Марком Сэдвиллом.

В британских вооруженных силах обеспокоены тем, что в своем докладе Сэдвилл сделает больший упор на защите от кибератак и терроризма в ущерб традиционной обороне.

На прошлой неделе член парламента Джонни Мерсер задал министру обороны Гэвину Уильямсону прямой вопрос: правда ли, что планируется сокращение 14 тысяч военнослужащих и списание девяти военных кораблей и 100 вертолетов.

Министр на это ответил уклончиво: идет напряженная работа по обеспечению армии «нужными ресурсами», сказал он.

Несколько парламентариев призвали увеличить военные расходы до 3% британского ВВП.

Пугающие манёвры

Настороженность в Европе вызвали широкомасштабные маневры в сентябре 2017 года, на которых вооруженные силы России отрабатывали операции в Северной Европе.

Тогда же, в конце 2017-го, командующий британской авиацией сэр Стюарт Пич наделал шуму заявлением о том, что Британия должна включить в список приоритетных задач защиту от России подводных трансатлантических кабелей, поскольку вывод из строя морских линий связи может стать катастрофой для экономики.

Генерал Картер также делает акцент на новых возможностях ведения кибервойны, появившихся у России, и на опасности ракет дальнего радиуса действия, которые Россия применила в Сирии.

По его словам, в начале сирийской кампании военно-космические войска совершили 26 ракетных пусков с расстояния в 1500 км.

Вдобавок, как гласит заявление генерала, Москва формирует «агрессивные экспедиционные силы», которые по мощи уже превосходят британскую армию. Потенциальная военная угроза уже на европейском пороге, заявляет Картер.

В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и Владимира Путина в кибершпионаже и попытках посеять смуту в демократических государствах.