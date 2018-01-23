В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Более 60 глав государств и правительств примут участие в четырехдневной работе форума, передает Радио Азатутюн.
В этом году мировые лидеры будут рассматривать глобальные экономические проблемы под лозунгом «Создание общего будущего в разделенном мире».
Открыл заседания форума премьер-министр Индии Нарендра Моди, который рассказал от том, что ожидает быстрорастущую мировую экономику.
Также 23 января выступит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который поделится своими мыслями о роли бизнеса в расширении прав и возможностей женщин.
В среду, 24 января, ожидается выступление президента Бразилии Мишеля Темера, который прокомментирует недавний рост крупнейшей экономики Латинской Америки.
Позже в этот день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель расскажет о будущем Европы.
После Меркель за трибуну выйдет президент Франции Эммануэль Макрон, который собирается предложить свое видение мира будущего.
В четверг, 25 января, будет уделено внимание дальнейшему развитию «Большой двадцатки».
Выступит президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, а также президент Аргентины Маурисио Макри, который в 2018 председательствует в «Большой двадцатке».
Также ожидается участие премьера Британии Терезы Мэй, которая расскажет об отношениях Королевства с ЕС во время переговоров по Brexit.
Финальный день форума будет закрывать специальным обращением президент США Дональд Трамп.
Напомним, что с целью участия в Давосском форуме в Швейцарию отправилась делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.
На снимке — учредитель и исполнительный президент Давосского форума Клаус Шваб выступает на открытии 48-го форума, 22 января 2018г (фото — Радио Азатутюн)