В Давосе открылся Всемирный экономический форум

Более 60 глав государств и правительств примут участие в четырехдневной работе форума, передает Радио Азатутюн.

В этом году мировые лидеры будут рассматривать глобальные экономические проблемы под лозунгом «Создание общего будущего в разделенном мире».

Открыл заседания форума премьер-министр Индии Нарендра Моди, который рассказал от том, что ожидает быстрорастущую мировую экономику.

Также 23 января выступит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который поделится своими мыслями о роли бизнеса в расширении прав и возможностей женщин.

В среду, 24 января, ожидается выступление президента Бразилии Мишеля Темера, который прокомментирует недавний рост крупнейшей экономики Латинской Америки.

Позже в этот день федеральный канцлер Германии Ангела Меркель расскажет о будущем Европы.

После Меркель за трибуну выйдет президент Франции Эммануэль Макрон, который собирается предложить свое видение мира будущего.

В четверг, 25 января, будет уделено внимание дальнейшему развитию «Большой двадцатки».

Выступит президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, а также президент Аргентины Маурисио Макри, который в 2018 председательствует в «Большой двадцатке».

Также ожидается участие премьера Британии Терезы Мэй, которая расскажет об отношениях Королевства с ЕС во время переговоров по Brexit.

Финальный день форума будет закрывать специальным обращением президент США Дональд Трамп.

Напомним, что с целью участия в Давосском форуме в Швейцарию отправилась делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

На снимке — учредитель и исполнительный президент Давосского форума Клаус Шваб выступает на открытии 48-го форума, 22 января 2018г (фото — Радио Азатутюн)