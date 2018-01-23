Серж Саргсян в Париже встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше

Президент Серж Саргсян 22 января в рамках рабочего визита во Францию встретился с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.

Президент в начале встречи прежде всего поздравил Жерара Ларше с переизбранием на высоком посту председателя Сената и пожелал новых успехов и достижений.

Отметив, что несмотря на то, что немного времени прошло после их предыдущей встречи, состоявшейся год назад, Президент Саргсян подчеркнул, что тем не менее в обеих странах за этот период произошли значительные изменения: Франция имеет нового молодого и энергичного президента, который не только продвигает вперёд Францию, но и активно вовлечён в международные процессы, а Армения вскоре совершит полный переход от полупрезидентской системы к новой — парламентской системе управления. Президент Республики и председатель Сената Франции в этом плане подчеркнули важную роль межпарламентского диалога в деле дальнейшего углубления и развития межгосударственных отношений.

Частые встречи, по убеждению Президента Саргсяна, свидетельствуют о той важности, которая обоюдно придаётся обеспечению непрерывности политического диалога высокого уровня. В этом контексте Серж Саргсян вспомнил, что это уже четвёртая их встреча с господином Ларше, которая происходит во Франции. Президент Республики отметил, что был бы рад в следующих раз встретиться с ним в Армении, где с большой любовью будут принимать председателя Сената.

Выражая благодарность за поздравление и тёплые слова, Жерар Ларше охарактеризовал армяно-французские отношения как отношения высокого уровня, развивающиеся в атмосфере дружбы и взаимного доверия, которые, по его словам, должны ещё больше укрепиться по мере расширения уступающих уровню политических отношений экономических связей. Собеседники выразили единое мнение, что в этой сфере сторонам многое предстоит сделать.

В ходе встречи Серж Саргсян и Жерар Ларше коснулись также отношений РА-ЕС, обоюдно подчеркнув важность закреплённых в подписанном рамочном соглашении подходов и намечаемых работ.

Председатель Сената поинтересовался у Сержа Саргсяна относительно последних развитий переговорного процесса урегулирования НК проблемы, проблемами региона, отношениями Армении с соседними странами.

Президент Саргсян и председатель Сената Франции коснулись также предстоящего проведения в Армении в текущем году саммита Франкофонии, который, по их убеждению, будет в значительной степени способствовать ещё большему укреплению двусторонних отношений.

Серж Саргсян по завершению встречи поставил свою подпись в Книге почётных гостей Сената.

Пресс-служба Президента Армении