Угадать стратегические мотивы России непросто: The Financial Times

Еще один аспект тревожного милитаризма России, щупальца которого тянутся не только на запад, но и на восток, привлек внимание британской прессы, передает ВВС в разделе пресс-обзора.

«Москва контролирует ведущиеся в Сирии войны через посредников» — таков заголовок редакционной статьи Financial Times, посвященной боевым действиям Турции против сирийских курдов.

Свое вторжение в Африн — удерживаемый курдами анклав на северо-западе Сирии — Турция назвала операцией «Оливковая ветвь». Трудно придумать менее подходящее название наступлению на район, еще не так давно считавшийся одним из немногих безопасных прибежищ для мирных жителей, полагает издание.

«Операция еще больше усугубила и без того византийское переплетение сил в сирийском конфликте, — пишет газета. — Она продемонстрировала глубину раскола американо-турецких отношений и очертила пределы западного влияния в ведущихся в регионе иностранными державами войн через посредников».

Это ни в коей мере не отрицает искренней озабоченности Турции своей безопасностью. Анкара с тревогой наблюдала за резким усилением курдов как самой эффективной силы в противостоянии ИГ. Она не смогла удержать США от поддержки состоящих по большей части из курдов «Сирийских демократических сил», тесно связанных с восстанием Курдской рабочей партии на юго-востоке Турции. Поддержка эта состояла в воздушном прикрытии и поставке оружия — сначала тайном, а затем явном.

Было, однако, и понимание того, что США тут же прекратят этот альянс с курдами, как только ИГ будет повержено, и уж во всяком случае не допустят продвижения их амбиций западнее реки Евфрат. Понятны поэтому гнев и возмущение турок, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на прошлой неделе, что американские войска останутся в Сирии отчасти для сдерживания иранского влияния, а возглавляемая США коалиция объявила о планах обучения пограничных курдских сил численностью 30 тыс человек, считает FT.

«Как бы вам понравилось, если бы ваш союзник начал вооружать ваших врагов и попросил бы вас не вести с ними борьбу?» — так риторически поставила вопрос турецкая государственная телекомпания TRT. Есть основания надеяться, что вмешательство Турции будет коротким и ограниченным — не в последнюю очередь потому, что туркам будет нелегко удерживать горную местность против опытных, хорошо вооруженных курдских бойцов. Продемонстрировав силу, будет разумно отступить.

Однако у президента Турции Реджепа Эрдогана к США есть и другие счеты, в том числе личного свойства, считает издание. Один из них — за отказ Вашингтона выдать Фетхуллу Гулена, живущего в США, которого Турция обвиняет в организации и подготовке попытки военного переворота летом 2016 года. Второй — за недавний обвинительный приговор турецкому банкиру за нарушение американских санкций против Ирана. Дело это может нанести серьезный ущерб турецкой экономике, если повлечет за собой американские санкции против турецких банков.

Нынешняя эскалация также служит внутриполитическим целям Эрдогана, говорится далее в статье. Всегда дремавшие в Турции антиамериканские настроения сейчас на подъеме, и президент рассчитывает на поддержку националистов на очередных выборах главы государства. Наступление в Африне не могло произойти без согласия России, остающейся ключевым игроком на северо-западе Сирии.

«Угадать стратегические мотивы России непросто, — пишет FT. — Позволив такого рода действия анти-асадовски настроенной Турции, Кремль, возможно, пытается показать сирийскому лидеру, что оказываемая ему поддержка не безгранична. Тем более, что в соседней провинции Идлиб поддерживаемые Россией и Ираном силы ведут наступление против поддерживаемых турками повстанцев. Каковы бы ни были ее расчеты, Москва с трудом сдерживала радость от раскола между союзниками по НАТО».

И хотя операция в Африне — лишь очередной ход в шахматной партии, которую ведут в Сирии иностранные державы, ход этот опасный, считает издание.

«Сирийские демократические силы» призвали возглавляемую американцами коалицию «взять на себя ответственность» перед союзниками. Есть риск прямого столкновения между турецкими войсками и поддерживаемыми американцами боевиками. Боевые действия могут вызвать новый приток беженцев в Турцию — повод для беспокойства ЕС.

«Трудно удержаться от того, чтобы не рассматривать случившееся как очередное свидетельство постепенного отчаливания Турции от своих западных берегов, — говорится в заключение статьи в FT. — Но в то же время это свидетельство и раздрая в американской внешней политике и снижающейся способности Америки удерживать под контролем события, всю большую роль в которых играет Москва».