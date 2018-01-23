«Предлагаю, чтоб глава НСС отправился по своим делам»: в парламенте не позволили задавать вопросы главе Нацстата о повышении цен – видео

По инициативе председателя Национального Собрания Армении сегодня в парламенте были проведены слушания под названием «Причины повышения цен на определенные товары и возможности смягчения роста цен». Председатель Постоянной комиссии НС РА по экономическим вопросам Хосров Арутюнян представил регламент, сколько времени предоставляется для вопросов и докладов.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян, услышав, что не будет возможности задавать вопросы главе Национальной статистической службы Степану Мнацаканяну, он только представит информационный отчет, выразил недовольство: «Я предлагаю, чтобы вопросы задавать, все начинается отсюда».

Хосров Арутюнян пояснил, что по закону он не может вовлекаться в политические дебаты, на что Пашинян возразил: «Я не говорил, что его следует вовлечь в политические дебаты, были представлены цифры, и есть вопросы, связанные с этими цифрами. Теперь, если глава Национальной статистической службы посчитает, что он не должен участвовать в политических дебатах, пусть не вовлекается. Но вся эта история начинается и заканчивается их отчетами, и если мы не должны задавать вопросы … В этом случае я предлагаю, чтобы глава Нацстата отправился по своим делам, потому что мы все читали его отчеты, знают буквы, и сумеют прочесть. Почтут то, что уже опубликовано, также публикуется методология, и если мы не будем задавать вопросы, ради чего мы будем отнимать время у этого человека, пусть идет по своим делам».

А глава Нацстата в своем докладе сообщил, на какой ассортимент товаров повысились цены, и что рост цен в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем составил в 1,5 процента. Он указал, что цены на потребительские товары выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, в их числе на продовольственные и безалкогольные напитки цены выросли на 4,1%, и на сигареты – на 3,2%.