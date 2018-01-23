Рост цен в 2010-2011 годах составил 7%, но социально необеспеченные не померли: видео

Правительству Армении еще предстоит проанализировать причины роста цен, прийти к выводам и предпринять соответствующие меры. Об этом сегодня в парламенте заявил министр финансов Армении Вардан Арамян. На вопрос о сроках, необходимых для выводов, и не затянется ли этот процесс настолько, что социально уязвимая категория начнет «помирать» от голода, министр задал встречный вопрос, напомнив, что в 2010-11 годах, когда инфляция была выше семи процентов, никто от этого не умер. Затем министр начал долго объяснять, в чем заключается их задача, и по какой процедуре это осуществляется.

Подробности – в видеоматериале:

Один из журналистов спросил, какой совет даст министр, как жить официально зарегистрированным 30 процентам бедных. Министр сказал, что лучший способ борьбы с бедностью – это развитие экономики. И свои тезисы по этому поводу он публиковал неоднократно. Одним из вариантов является создание рабочих мест для бедных.

Вардан Арамян назвал риторическим вопрос о том, как выживать беднякам, пока будут создаваться рабочие места? Он напомнил об исследованиях правительства, что самый высокий уровень бедности зафиксирован среди сельских жителей, и причина заключается в том, что в последние годы денежные переводы сократились на 34 процента. Он указал, что должна развиваться инфраструктура, с предоставлением сельчанам большей поддержки.

Он сказал, что по этой причине уже существует пять программ по субсидированию сельского хозяйства, чтобы бедные слои населения могли создавать ценности, а правительство могло создавать рабочие места.

Кстати, министр считает спорным тезис о том, что увеличение стоимости дизельного топлива приведет к цепной реакции роста цены на все, чему мы станем свидетелями в мае.

Aravot.am поинтересовался, какова судьба обещанных премьер-министром Кареном Карапетяном инвестиций, с которыми связывались надежды на оживление экономики. Вардан Арамян призвал обратиться с этим вопросом к министерству экономики, поскольку «вопрос выходит за рамки мандата его министерства». Но сообщил, что у нас есть 2,4% роста инвестиций: «Много это или мало, объясню так, пока этого не хватает, чтобы мы рассчитывали на пятипроцентный экономический рост».