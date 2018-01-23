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17:36 | Январь 23 2018

Министр обороны России не ответил мэру Гюмри Самвелу Баласаняну

Министр обороны России не ответил мэру Гюмри Самвелу Баласаняну

Еще 3 года назад, в марте 2015 года, мэр Гюмри Самвел Баласанян направил письмо министру обороны РФ, генералу Сергею Шойгу, предлагая Российской Федерации за свой счет заасфальтировать те улицы Гюмри, которым наносится ущерб от тяжелой техники российской 102-й военной базы. Однако до сегодняшнего дня мэрия Гюмри так и не получила официального ответа.

В интервью Aravot.am главный архитектор Гюмри Генрик Гаспарян сказал, что он все еще проходит этап обсуждения. По его словам, речь идет о ремонте 10-километровой дороги вокруг 102-й военной базы, проходящей мимо улицы Ширакаци и до участка «Казачий пост».

«Мы направили письмо министру обороны России с просьбой об оказании поддержки в ремонте этих участков за счет их средств, но до сих пор нет ничего окончательного», – сказал Генрик Гаспарян.

Фото Hetq.am 

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Рубрики: Военные, Политика, Регионы

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