Сирийские курды обстреливают турецкие провинции Хатай и Килис: видео

21 января курдские силы Сирии, которых официальная Анкара считает террористическими, в нескольких местах обстреляли кварталы Пынарбаши, Гюльтепе и Мустафа Кемаль-паша приграничного турецкого города Рейханлы в провинции Хатай и провинцию Килис. По данным турецкого информационного агентства Haberler, погиб один сириец, 47 человек (17 сирийцев) были ранены, из которых 4 находятся в тяжелом состоянии.

Обстрел был совершен в ответ на действия Турции, которые 20 января приступили к военной операции «Оливковая ветвь» в городе Африн, находящегося под контролем курдов.

Обстрелу подверглась также турецкая провинция Килис, где было повреждено 3-этажное здание. В результате инцидента несколько зданий были повреждены. Обстрел резко осудил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. После инцидента турецкие вооруженные силы подвергли курдов усиленному ракетному обстрелу.

Источник – Ermenihaber.am