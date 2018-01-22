Различия между Армен Саргсяном и Артаком Зейналяном: видео

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении Арман Навасардян положительно относится к выдвижению кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента РА. Особенно при сравнении умений и возможностей других кандидатов. Напомним, что блок «Елк» предлагает на пост президента кандидатуру Артака Зейналяна, а в политических кулуарах упоминается также имя Аркадия Гукасяна.

Арман Навасардян считает, что Армен Саргсян в рамках неофициальной дипломатии может осуществлять шаги, которые пойдут на пользу Армении. Какие это конкретно шаги, он не указал.

Журналисты запротестовали, мл, чем плох в качестве кандидата Артак Зейналян? Арман Навасардян сказал, что он относится к Артаку Зейналяну достаточно хорошо.

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Если бы Армен Саргсян стал президентом в других условиях, при неизмененной Конституции, то, по словам Армана Навасардяна, он не смог бы стать хорошим президентом. «Внутренняя политика – это одно, внешняя – это другое дело».

Был задан вопрос о том, чего Армен Саргсян добился в качестве посла, кроме того, что в 100-летнюю годовщину Геноцида армян престолонаследник Англии Чарльз, который является другом Армену Саргсяну – посла Армении в этой стране, принял участие в балагане, организованном в Турции.

«Затрудняюсь сказать», – ответил Арман Навасардян.