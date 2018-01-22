У ПАСЕ есть новый председатель: выборов не было

Некоторое время назад на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы был избран председатель ПАСЕ Микеле Николетти. Однако голосование не проводилось.

Это обстоятельство в беседе с Aravot.am прокомментировала глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян:

«Сейчас очередь председательства в ПАСЕ принадлежала группе социалистов. На этот пост была выдвинута кандидатура главы группы Микеле Николетти. Таким образом, согласно политическому соглашению, было объявлено, что председателем ПАСЕ является Микеле Николетти».