Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:30 | Январь 22 2018
18:30 | Январь 22 2018

У ПАСЕ есть новый председатель: выборов не было

У ПАСЕ есть новый председатель: выборов не было

Некоторое время назад на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы был избран председатель ПАСЕ Микеле Николетти. Однако голосование не проводилось.

Это обстоятельство в беседе с Aravot.am прокомментировала глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян:

«Сейчас очередь председательства в ПАСЕ принадлежала группе социалистов. На этот пост была выдвинута кандидатура главы группы Микеле Николетти. Таким образом, согласно политическому соглашению, было объявлено, что председателем ПАСЕ является Микеле Николетти».

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Рубрики: Европа, Международные

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