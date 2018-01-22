В числе вице-председателей ПАСЕ – представитель Азербайджана Самед Сеидов

Сегодня на пленарном заседании ПАСЕ были избраны председатель и заместители председателя данной организации.

В число вице-председателей ПАСЕ входит представитель Азербайджана Самед Сеидов. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ. В целом были избраны 18 заместителей. Российские и итальянские места остаются вакантными.

В начале сессии ПАСЕ избираются 20 вице-председателей, и они остаются на этом посту до следующей сессии. Ранее сообщалось, что председателем ПАСЕ был избран представитель Италии Микеле Николетти.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН