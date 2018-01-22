Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:58 | Январь 22 2018
18:58 | Январь 22 2018

В числе вице-председателей ПАСЕ – представитель Азербайджана Самед Сеидов

В числе вице-председателей ПАСЕ – представитель Азербайджана Самед Сеидов

Сегодня на пленарном заседании ПАСЕ были избраны председатель и заместители председателя данной организации.

В число вице-председателей ПАСЕ входит представитель Азербайджана Самед Сеидов. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ. В целом были избраны 18 заместителей. Российские и итальянские места остаются вакантными.

В начале сессии ПАСЕ избираются 20 вице-председателей, и они остаются на этом посту до следующей сессии. Ранее сообщалось, что председателем ПАСЕ был избран представитель Италии Микеле Николетти.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН

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Рубрики: Европа, Международные

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