«За последние 125 лет мы не видели какой-либо более креативной инициативы со стороны АРФД»: «Елк» – Агвану Варданяну

«Толкать мула – это не творческое мышление», – сказал во время брифинга в Национальном Собрании Армении секретарь фракции АРФД Агван Варданян относительно акции блока «Елк» против подорожаний.

В ответ на это член блока «Елк» Геворг Горгисян на брифинге ответил следующим образом: «За последние 125 лет мы не видели какой-либо более креативной инициативы со стороны АРФД».

По их словам, в марте 5 марта в шествии примет участие больше людей. Люди в январе получат зарплату поменьше, и поймут, что ее не хватит до конца февраля и придет в несколько раз больше людей.

Арарат Мирзоян в свою очередь сказал, что Агван Варданян придерживается иного мнения, он дал необоснованную оценку, но в частных беседах скажет другое. По его словам, их марш состоялся в рабочие часы, в условиях дождя, и это отразилось на числе участников, но не на энергетику. Горгисян добавил: «Вначале акции «Я против» было всего несколько сот человек, а затем мы увидели 15 тысяч человек, и это начало».

Отвечая на наш вопрос, Агван Варданян сказал, что вы требуете более низкие ставки налогов, но почему в таком случае не говорите, как мы будем обслуживать внешний долг, как в дальнейшем будет повышаться заработная плата в будущем и повышать пенсии? Арарат Мирзоян ответил: «Он дал одностороннюю оценку. О внешнем долге должны были подумать прежде всего они и их партнерах по коалиции и думать на протяжение лет. Не только ставками налога обусловлен рост цен, но также и членством в ЕАЭС».

Он сказал, что рост цен в Армении носит тотальный характер, и объяснить это только одной причиной вряд ли сумеют. Горгисян сказал, что основным источником для пополнения денег может стать сокращение тени, но олигархи, которые погрязли в этой тени, месяцами ранее принесли им голоса, и легче собрать эти деньги с обычных граждан, чем обижать своих «близких».

Горгисян отметил, что со дня объявления о шествии блока «Елк» произошло два важных события: президент созвал совещание и в парламенте объявили о слушаниях: «То, что происходит, уже является следствием и ответом на наши действия».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН