События в Иране и мы

С избранием Трампа в мире произошло множество изменений. На мой взгляд, скоро изменений станет больше. Самое очевидное из них – активизация оппозиции в Иране. В ходе президентских выборов в США озвучивалось мнение, что Трамп является «человеком» России, и все, кто так думал, приводили множество аргументов подтверждающих эту точку зрения. Они так много об этом говорили, что даже русским на миг показалось, что Трамп – их человек. Однако время показало, что Трамп является непредсказуемым президентом. Опытные политологи утверждают, что, кто бы ни был президентом США, он будет руководствоваться интересами США. Мы склонны думать, что в случае с Трампом все точно также, однако, вполне возможно, что разные президенты США по-разному представляют интересы США. По крайней мере, Трамп, кажется, и не скрывает, что в вопросе интересов США его мнение сильно расходится с точкой зрения Обамы, например. По крайней мере, до Трампа президенты США были более предсказуемыми. Особенно по части отношений с Россией и двумя Кореями. И в вопросе Ирана в том числе.

Поговаривают, что действия оппозиции Ирана координировались экс-президентом Исламской республики Махмудом Ахмадинежадом. Поговаривают и о том, что иранскую оппозиции направляли из США. Однако бывший экс-президент Ирана имел гораздо более выраженную антиамериканскую ориентацию, чем нынешний иранский лидер Хасан Роухани. Так что же требуют США от Ирана и иранских властей? Фактически, ничего конкретного. Если завтра Ахмадинежад станет президентом, против него тоже будут предприняты действия.

То есть, те не менее, в политике есть вечные враги. Если не вечные, то уж очень долговременные точно. В конкретном случае это США и Иран. Но в эти дни некоторые иранисты и тюркологи опровергли американское происхождение оппозиционного движения в Иране. Более того. Один из них даже высказал мнение, что оппозиционное движение в Иране руководствовалось Россией и Китаем. И это тоже мнение. При этом, вполне естественное и логичное, тем более, если учесть, что нынешний руководитель Ирана более демократичный и прозападный, чем его предшественник. Сравнительно. Однако мы должны также учесть, что в политике, особенно во внешней политике, часто происходят нелогичные и анти-логичные явления, и если вдруг окажется, что в этом случае Трамп — с Россией и Китаем, то особо удивляться не стоит.

Мы бы не стали настолько углубляться в последние события в Иране, если бы это государство не было нашим близким соседом. Близким в прямом смысле этого слова. То есть, чем стабильнее и спокойнее будет ситуация в Иране, тем лучше для нас. К сожалению, от нас зависит очень мало, и, наоборот, во многом зависит от подстрекателей нестабильности в Иране. Бывшие и действующие главы государств очень разные, но какими бы разными ни были Ахмадинежад и Роухани, разница между ними не сравнится с отличиями между Трампом и Обамой. Наши иранисты и тюркологи говорят также, что в события в Иране замешан также Азербайджан. Было бы удивительно, если бы это было не так. А если Азербайджан замешан, значит, у этой страны есть конкретный интерес. И если есть конкретный интерес, то он имеет антиармянскую суть. И если Азербайджан замешан, то и мы не должны оставаться в стороне. Не знаю, как именно нам нужно вмешаться, однако это необходимо, поскольку Иран в нашем регионе является единственной страной, с которой Армения, особенно в последние десять лет, не имеет никаких разногласий. Ни по Карабахскому вопросу, ни вообще. Более того: как в экономических, так и в политических вопросах у нас от Ирана есть определенные ожидания, и если вдруг в Иране к власти придет проазербайджанская сила, мы лишимся, наверное, самого надежного соседа и союзника. Не дай Бог, конечно, чтобы такое произошло, и мы оказались бы в подобной ситуации. И чтобы этого не произошло, мы не имеем права сидеть сложа руки. Мы тоже должны вмешаться по мере своих возможностей. Как именно – решать занимающемуся внешней политикой ведомству, политологам и политикам.

Религия и вера никогда не являлись причиной вражды между армянами и иранцами. То же самое можно сказать и об армянах и арабах. Более того: после Геноцида арабы, особенно в Сирии, дали армянам убежище.

Короче говоря, между иранцами и армянами не только не существует вражды, но и, можно сказать, есть дружба. По нашему скромному мнению, это также связано с нашей вековой культурой, что нельзя сказать о турках и азербайджанцах.

Я не встречал ни одного армянина, который бы радовался сирийским событиям. Я также уверен, что в мире ни один армянин не стал бы радоваться последним событиям в Иране.

Но не радоваться мало. Мы должны по мере своих возможностей способствовать тому, чтобы ситуация в Иране улеглась.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

20.01.2018г