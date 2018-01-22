Мнение экспертов: Турция переступает «красную черту»? — Голос Америки

Голос Америки. Виктор Владимиров. Анкара действительно начала военную операцию против курдских подразделений в районе города Африн, на севере Сирии. Об этом в субботу 20 января сообщают турецкие медиа со ссылкой на заявление президента Реджепа Эрдогана.

Накануне, по данным СМИ, армия Турции продолжала стягивать военную технику, наращивая свои силы близ границ с Сирией, и нанесла серию ударов по позициям курдских военизированных формирований. О потерях сторон поступала противоречивая информация. Но в любом случае обстановка вокруг Африна, где проживает около 1,5 миллиона сирийских курдов, остается в высшей степени напряженной.

Свои действия турецкое руководство мотивирует решением антитеррористической коалиции во главе с США создать в Сирии новую вооруженную группировку численностью в 30 тысяч для обеспечения безопасности вдоль границы между Сирией и Турцией. Группировку предполагалось сформировать из «Сил демократической Сирии», костяк которой составляют курдские отряды «Сил народной самообороны», которые Анкара называет террористическими.

Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемую структуру в зародыше.

«Наш долг – потопить это террористическое формирование прежде, чем оно возникнет», – сказал Эрдоган, выступая по телевидению.

Госдепартамент США призвал Турцию воздержаться от военных действий против курдов, сосредоточившись вместо этого на борьбе с боевиками «Исламского государства». Как подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт на брифинге 18 января, у США нет стремления создать «пограничные силы безопасности» в регионе.

Предпочтут войне маневры?

По оценке Wall Street Journal, Вашингтон решил срочно скорректировать свои планы из-за реакции Анкары, чреватой разрастанием дипломатического скандала. Но, отказавшись от идеи создания новых формирований в районе границы, США намерены продолжать обучение уже имеющихся там сил сирийской оппозиции, говорится в статье издания.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, сотрудник Института США и Канады Александр Шумилин в интервью Русской службе «Голоса Америки» предположил, что Анкара все же прислушается к призывам Вашингтона не начинать боевых действий против курдских сил.

«Турецкие военные, скорее всего, проведут какие-то демонстрационные действия, но без нанесения решающего удара, — добавил он. – Предпочтут войне маневры. Хотя возможны и варианты. Поступает информация, что турки могут всерьез пойти до конца, стремясь разгромить курдов в Африне. И здесь уже справедливо поставить вопрос: как отреагирует Вашингтон на подобное развитие событий?»

По мнению Александра Шумилина, американцы на словах будут осуждать действия Турции, но сами не предпримут никаких серьезных шагов в ответ.

Анкара и Москва согласовывают позиции

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций» профессор Алексей Малашенко также считает, что Анкара спустя какое-то время постарается нивелировать ситуацию, поскольку «вступать в открытую конфронтацию с США им не с руки».

«Москве-то, конечно, приятно наблюдать за обострением отношений между Турцией и США, — заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Но самой Турции это ни к чему. Полагаю, Анкара чуть погодя даст обратный ход. Потому что в противном случае турки ничего не выиграют, а проиграть могут многое, и рисковать они не станут: попугают, «иглы выпустят», но не более того».

Широкомасштабная война на севере Сирии точно не вспыхнет, спрогнозировал профессор.

По сообщениям СМИ, Анкара предварительно провела консультации с Москвой и Вашингтоном в связи с возможной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна.

Александр Шумилин уверен, что Турция скоординировала с Москвой свои действия на севере Сирии.

«Не зря же российские миротворческие силы выведены (правда, по некоторым данным, частично) из Африна, — констатировал он. — Значит, турецкой операции дан зеленый свет».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг информацию о выводе российских войск из Африна. Турецкие СМИ настаивают на обратном.

Профессор Малашенко согласен, что позиция Анкары и Москвы в данном случае согласована, и они действуют в одном ключе.

«Турция фактически получила одобрение от Кремля на эту операцию, — утверждает он. — Турки чувствуют поддержку великого соседа, поэтому так осмелели. Но на рожон они все равно не полезут».

Вместе с тем эксперт считает, что обнародование планов США были ошибкой.

«Потому что США теперь придется выбирать между турками и курдами, — пояснил он. — И такой подход сулит непредсказуемые последствия. Раньше американцы всегда работали с обеими сторонами, и, в общем, не без успеха».

Как представляется Алексею Малашенко, самое интересное впереди, и в ближайшей перспективе все должно проясниться, поскольку в подвешенном состоянии ситуация долго находиться не может.

Фото — Голос Америки