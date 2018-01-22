Cлова Гаро Пайлана на армянском языке в турецком парламенте были обозначены в протоколе значком «икс»

Представитель прокурдской оппозиционной Демократической партии народов (HDP) турецкого парламента, Гаро Пайлан обратился в Меджлисе к теме убийства Гранта Динка. Во время заседания 18 января Пайлан и его партия предложили провести парламентское расследование для раскрытия обстоятельств дела Динка и предотвращения подобных случаев, но предложение HDP не было включено в повестку заседаний.

По данным оппозиционного информагентства «T24», Пайлан в конце своей речи об убитом перед своим офисом в Стамбуле 19 января в 2007 году главном редакторе армянской газеты «Агос» Гранте Динке сказал на армянском языке следующее: «Да осветит Господь твою душу. Слава тебе, Грант». Однако в протоколах Меджлиса вместо слов Пайлана был проставлен только знак «икс». Отметим, что ранее в протоколах парламента Турции знаком «икс» обозначались также и высказывания, звучавшие на арабском и курдском языках.

Источник – Ermenihaber.am