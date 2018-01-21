ВС Азербайджана нанесли удар минометным снарядом с помощью дрона: МО Арцаха

Вчера 20 января в 14.50 азербайджанские ВС прибегли к очередной провокации на северном направлении линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил: с помощью беспилотного аппарата по позициям армянских снайперов был нанесен минометный удар.

Как отмечается в сообщении Минобороны Арцаха, подобный шаг является нарушением принятых накануне в Кракове в ходе встречи министров обязательств по укреплению мер доверия.

Армянская сторона не понесла потерь. Армянские снайперы продолжают контролировать ситуацию на передовой и уверенно несут боевое дежурство.

Министерство обороны Арцаха призывает Азербайджан придерживаться принятых обязательств и избегать дальнейшей эскалации.