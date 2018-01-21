Россия «не возражала» против начала турецкого вторжения в Африн: заявление премьера Турции

Россия не возражала против начала турецкой операции в Африне, утверждает премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Его слова приводит телеканал NTV, передает Эхо Москвы.

Премьер-министр также добавил, что турецкие власти сейчас работают над тем, чтобы устранить беспокойство Ирана в связи с операцией. По словам Бинали Йылдырыма, несколько часов назад Турция начала наземное наступление на позиции курдского ополчения в сирийском Африне.

Войскам удалось продвинуться на расстояние до 5 км и не встретили ожесточенного сопротивления. В свою очередь курды заявляют, что успешно отбили атаку в ходе ожесточенных боев.