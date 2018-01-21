Курдские силы в Сирии: Россия — «преступный партнер Турции в убийстве гражданских в регионе»

Курдские отряды народной самообороны, контролирующие кантон Африн, заявили, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на курдское агентство Rudaw.

«Мы знаем, что турецкие военные не стали бы атаковать без одобрения со стороны международного сообщества, в первую очередь России, которая вывела свои войска из Африна, — говорится в заявлении генерального командования YPG. — «В связи с этим мы считаем Россию в равной степени ответственной за эту атаку».

Rudaw приводит не все заявление YPG. На сайте организации также говорится, что командование курдских отрядов считает Россию «преступным партнером Турции в убийстве гражданских в регионе».

Утром в субботу Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, в первый этап операции ВВС Турции нанесли авиаудары по сотне объектам курдов. Анкара рассматривает операцию как «антитеррористическую».

По данным YPG, в первый день нападения погибли шесть​ гражданских, еще 13 получили ранения. Удары наносились в том числе по пригороду Африна и лагерю беженцев. Со стороны курдов также погибли трое военных.

Россия вывела свой контингент — оперативную группу военных и военную полицию — из Африна до начала турецкой военной операции, объявило в субботу, 20 января, Минобороны. На такой шаг военное ведомство пошло «для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих». В Минобороны России добавили, что считают, что «кризисное развитие ситуации в регионе» спровоцировано действиями США.

Фото — РБК