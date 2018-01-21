Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:12 | Январь 21 2018
20:12 | Январь 21 2018

Серж Саргсян провел совещание с участием руководства Центрального банка Армении

Серж Саргсян провел совещание с участием руководства Центрального банка Армении

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 20 января, в Научно-исследовательском центре Центрального банка (ЦБ) Республики Армении в Дилижане провел рабочее совещание с участием руководящего состава ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

В ходе совещания председатель ЦБ РА Артур Джавадян представил основные показатели финансовой системы за 2017 год, перспективы развития этой системы и денежно-кредитной политики в текущем году, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, а также намеченную работу в направлении осуществления основных функций ЦБ в результате конституционных реформ.

 

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Рубрики: Официальные

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