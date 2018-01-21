Премьер Турции: турецкие войска пересекли сирийскую границу

Радио Свобода. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырим заявил, что турецкие войска пересекли сирийскую границу на второй день операции, проводимой Анкарой в курдском анклаве. 21 января Йылдырим объявил, что войска перешли в регион Африн, который контролируется сирийской курдской милицией, сообщают турецкие СМИ. По словам премьер-министра, турецкие силы продвигаются вместе с силами Свободной сирийской армии.

Число турецких солдат, участвовавших в наступлении, не было указано. Йылдырим сказал, что операция направлена на создание зоны безопасности на глубине около 30 километров внутри Сирии. Турецкие силы 20 января начали операцию, направленную на изгнание курдских формирований, которые действуют под руководством США в анклаве Африн. Турция пошла на этот шаг, несмотря на предупреждения США, что он может еще больше дестабилизировать регион.

Турция обвиняет курдскую милицию в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (PKK), которая более 30 лет ведет восстание на юго-востоке Турции. РКК считается террористической группой в Турции, США и Европейском союзе.