Просьба Назарбаева — Трампу и очередная порция антиамериканской критики — от Эрдогана

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«Стратегическое партнерство Анкары и Вашингтона осталось в прошлом»

В то время, как диалог Анкары с Москвой продолжается, обострились турецко-американские отношения. На днях Эрдоган выступил с очередной критикой в адрес Вашингтона, заверив, что стратегическое партнерство Анкары и Вашингтона осталось в прошлом. «Стратегического партнерства не существует. С одной стороны, они говорят, что мы являемся стратегическими партнерами, но с другой вооружают курдские силы в Северной Сирии. Они этим силам передали 4000 грузовых машин, но ведь это же террористические организации, связанные с Курдской рабочей партией. Когда мы говорим об этом, вы нас не слушаете, однако не игнорируете то, что говорят руководители этих сил. Возможно ли подобное стратегическое партнерство?», — сказал Эрдоган. Он не забыл и об экстрадиции исламского проповедника Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации попытки военного переворота в июле 2016 года. «В последние 15 лет мы выдали США 12 террористов. Почему мы пошли на этот шаг? Потому что эти люди были террористами. Но мы ведь просим выдать всего одного человека, а взамен слышим непонятные возражения. Если вы не экстрадируете Гюлена, то, извините, начиная с этого момента, пока я буду президентом, мы не выдадим ни одного террориста», — заявил Эрдоган.

Турция, Сирия и Россия критикуют инициативу США и союзников по созданию вооруженной группировки в Сирии, численность которой может достигнуть 30 тысяч. Новые отряды разместятся на границе Сирии с Ираком и Турцией, а также вдоль долины реки Евфрат. Фундаментом новой силовой структуры станут члены Сирийских демократических сил, которые будут находиться на границе Турции, а арабы разместятся на границе Ирака, а также вдоль долины реки Евфрат. «США играют с огнем, сотрудничая в борьбе с террористами ИГ не с Турцией, а с боевиками террористической организации PYD/YPG, и поставляя им тысячи грузовиков с оружием. Сегодня же США пытаются создать армию террористов, называя ее «силами по обеспечению безопасности границ Сирии», — сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг. А пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что своими действиями Вашингтон узаконивает деятельность террористических организаций. Он добавил, что Турция в этой связи оставляет за собой право продолжать любую борьбу с террористами, как в Турции, так и за ее пределами, и его страна примет все меры для обеспечения своей безопасности.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 января заявил, что «задушит в зародыше» 30-тысячную группировку сирийских курдов, развертываемую США на границе страны. Глава Генштаба Турции Хулуси Акар отбывший в Брюссель, для участия в сессии Военного комитета НАТО в свою очередь, заявил, что Анкара не позволит создания «армии террористов» вдоль своих границ.

О позиции союзников по НАТО, в первую очередь – американцев, Эрдоган выразился и на встрече с членами парламентской фракции правящей партии в Анкаре. Он отметил, что перед тем, как перейти к фазе военных действий он не собирается входить в дипломатический контакт с Вашингтоном: «Не думаю, что я должен звонить президенту Трампу» и добавил «за короткий промежуток времени мы один за другим уничтожим все террористические ячейки в Африне и Манбидже».

Таким образом, президент Турции грозит «уничтожить создаваемую США у границ Сирии армию обороны» и отмечает, что США «создают в Сирии армию террористов». Отметим также, что ранее глава МИД Турции заявил, что «политика США грозит безопасности Турции». А на днях Чавушоглу призвал Вашингтон сделать выбор в вопросе дальнейшей политики в Сирии: «США должны выбрать себе союзника. На чьей стороне Вашингтон – союзников или террористических организаций?».

На фоне критики в адрес США была получена информация о том, что Турция продолжает направлять военную технику на границу с Сирией. Как сообщило турецкое агентство Haberturk, турецкая разведка с октября 2017 года следит за Африном и близлежащими территориями, контролируемыми курдами. Поэтому и его страна применяет беспилотники и оперативные разведывательные данные действующих там лояльных Анкаре сил. 16 января было выбрано 149 мишеней, по которым планируется нанести первые удары в случае начала операции. Речь идет как о стационарных объектах, так и о транспортных средствах. Отмечается, что первый этап военного действия продлится шесть дней, а параллельно с авиацией активно будет применяться приграничная артиллерия.

Реверансы Назарбаева – Трампу

В то время, как обострились отношения Анкара-Вашингтон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев акцентировал роль и влияние Соединенных Штатов. «США должны продолжить играть активную роль в Центральной Азии», — на совместной конференции с Дональдом Трампом заявил прибывший в США с официальным визитом президент Казахстана. «С одной стороны наш сосед – Россия, с другой – Китай, а на юге исламский мир. И здесь очень важно присутствие и сотрудничество США со странами Центральной Азии в формате 5+1. Я прошу президента продолжить это сотрудничество», — обратившись к Трампу, заявил Назарбаев. Потом добавил: «Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства между нашими странами для выгоды для обоих народов. США первыми признали независимость Казахстана. С тех пор Вашингтон оказывает Казахстану политическую поддержку, что стало основой для укрепления позиций нашей страны и дало нам возможность стал одной из уважаемых государств в мире».

«В течение более чем четверти века США рассматривали Казахстан, эту сильную суверенную и независимую страну, как ценного друга и стратегического партнера в Центральной Азии», — в свою очередь сказал Трамп, напомнив, что за прошедшие 25 лет Казахстану и США удалось достичь серьезных успехов, в первую очередь, в деле развития двусторонних экономических связей, в частности, в сфере энергетики. Назарбаев напомнил, что более 300 американских компаний работают в Казахстане, они вложили в страну около $50 млрд. инвестиций. Более того, он рассказал, что в ходе визита в США стороны планируют заключить контракты на общую сумму в 7 мрд. долларов.

Как сообщило радио «Азатутюн» сейчас известно об уже заключенных сделках на 2,5 млрд. долларов. В частности, две казахские авиакомпании – SCAT и Air Astana купят новейшие самолеты на общую сумму в 1 млрд. 300 млн. долларов у компании «Boeing». «Благодаря этой сделке в США откроется около 7 тысяч новых рабочих мест», — говорится в пресс-релизе, распространенном службой информации казахстанского лидера. Казахстан намерен расширить сотрудничество и с известной американской компанией General Electric, у которой в ближайшем будущем купит 300 железнодорожных локомотивов на общую сумму в 900 млн. долларов, а это, в свою очередь, создаст 3 тысячи рабочих мест в США.

На встрече в Белом доме Трамп и Назарбаев обсудили также ряд региональных вопросов, в частности, ситуацию в Афганистане и будущее северокорейской ядерной программы. В этом вопросе, по словам Назарбаева решающую роль должны сыграть три передовые мировые державы, однако Астане тоже есть что сказать: «Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала, следовательно, имеет моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей», — сказал он. «Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией».

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

19.01.2018г