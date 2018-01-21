ВВС Турции нанесли авиаудары по подконтрольному курдам сирийскому Африну

Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне на севере Сирии. Этот шаг способен привести к росту напряженности в отношениях Турции и США, которые поддерживали курдское ополчение в кампании против «Исламского государства». Об этом передает ВВС.

Генштаб Турции объявил, что операция «Оливковая ветвь» началась в субботу 17:00 по московскому времени. Она будет проведена «с уважением к территориальной целостности Сирии», говорится в заявлении военных.

В минобороны России сообщили, что российские военные передислоцированы из района Африна.

Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн, который те занимают с 2012 года. Некоторые из отрядов курдов помогали США в борьбе с запрещенной в России и других странах группировкой «Исламское государство».

Также поступают сообщения о наступлении поддерживаемых Турцией повстанцев на Африн. Турецкие власти обстреливают этот район с четверга — они утверждают, что лишь отвечают на огонь из Африна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в субботу заявил, что турецкая армия фактически начала наземную военную операцию против курдов. Выступая на конференции правящей партии, Эрдоган сказал, что после Африна военные предпримут операцию в Манбидже в Сирии, потому что «данные Турции обещания не были выполнены».

Сирийские власти, в свою очередь, предостерегли Турцию от любой военной кампании и пригрозили сбивать турецкие военные самолеты.

Обострение ситуации в регионе может привести к прямому конфликту с союзником Турции по НАТО — США, поддержкой которых пользуется курдское ополчение.

Российская реакция

Россия, поддерживающая режим Башара Асада в Дамаске, заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.

В МИД России призвали участвующие в конфликте стороны к сдержанности.

Министерство обороны России при этом объяснило начало турецкой операции «провокационными шагами США».

Российское военное ведомство обвиняет Пентагон в «бесконтрольных» поставках оружия проамериканским формированиям.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, — переносных зенитных ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», — цитируют российские информагентства неназванного представителя минобороны.

В субботу армия Турции объявила, что нанесла удары по укрытиям курдских бойцов. В пятницу о том, что операция фактически уже проводится, сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Турция последние несколько месяцев угрожала военной операцией против курдского ополчения в Сирии, которое Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана — запрещенной в Турции организации, выступающей с 1984 года за курдскую автономию.

США также отвергают утверждения Турции относительно сирийских курдов, которые оказались самыми надежными союзниками в борьбе с ИГ.

Чего добивается Турция?

Несмотря на то, что Турция входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГ в Сирии, Анкара всегда возражала против участия в ней курдов и пыталась предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

В 2016 году турецкая армия поддержала наступление сил сирийской оппозиции на позиции джихадистов в районе городов Джараблус и Аль-Баб. Тогда же турецкая армия воспрепятствовала наступлению сирийской оппозиции в направлении Африна.

США убедили Турцию воздержаться от попыток вытеснить курдов из города Манбидж, населенного преимущественно арабами. При этом США убедили курдов отвести свои силы к востоку от реки Евфрат. Однако турецкие официальные лица утверждают, что курды остались на своих позициях.

Подтолкнуть Турцию к решению о наступлении на позиции курдского ополчения в районе городов Африн и Манбидж могло недавнее известие о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии, создаваемые США с заявленной целью предотвращения возрождения остатков ИГ.

Эти силы, как планируется, будут насчитывать около 30 тысяч человек, и половину из них составят курды.

Эта новость привела в ярость правительство Турции. Президент Эрдоган назвал это формирование «армией террора» и заявил, что оно лишь названием отличается от прежнего курдского ополчения, которое, в свою очередь, он отождествляет с РПК.

Правительство Сирии, которое в основном избегает конфликтов с курдами, назвало решение о создании новых сил грубым нарушением своего суверенитета. Россия также предупредила, что, с ее точки зрения, речь идет о шаге в направлении расчленения Сирии.

По турецким данным, в районе города Африн размещено от 8 до 10 тысяч курдских ополченцев.

Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году.

Фото — ВВС