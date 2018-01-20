«Может быть даже и «Елк» поддержит Армена Саргсяна»: бывший министр

По мнению бывшего министра транспорта и коммуникаций Генрика Кочиняна, РПА выдвинула такого кандидата в президенты, у которого не будет соперника. Напомним, он работал министром также и в правительстве Армена Саргсяна.

В беседе с Aravot.am г-н Кочинян отметил, что предлагаемый парламентской фракцией «Елк» кандидат в президенты, бывший замминистра здравоохранения Артак Зейналян не может конкурировать с кандидатом Республиканской партии. «Я знаю Артака Зейналяна долгое время, наверное, с 1992 года, и у меня о нем высокое мнение. По окончании медицинского университета он отправился в Карабах, был ранен, он честен, но в отношениях с внешним миром он не имеет вес и силу Армена Саргсяна… На мой взгляд, Республиканская партия выдвинула такого кандидата, что конкурировать с ним будет серьезной проблемой, и даже «Елк» может поддержать Армена Саргсяна, это подсказывает здравый смысл».

Обращаясь к вопросу о небольших полномочиях президента, установленных Конституцией, г-н Кочинян не согласился с тем, что деятельность Саргсяна будет ограниченной, и он не сможет осуществлять изменения в стране: «Независимо от того, насколько ограничены полномочия президента, имейте в виду, что в пределах своей власти он может прекрасно работать с международными финансовыми институтами. Никто не скажет, что президент страны, кроме своих прямых обязанностей, не может лоббировать интересы страны в разных международных структурах, что он будет делать очень хорошо, в частности, с Всемирным банком и Европейским банком развития».

Касаясь публикаций в эти дни, г-н Кочинян сказал: «Никому не запрещено заниматься бизнесом, тем более, что с 1997 года он был свободным человеком, мог открыть свое дело, что не является мешающим фактором. Если он и вел какой-то бизнес, то делал это вне страны, не брал у кого-то взятки и за этот счет закладывал свой бизнес».