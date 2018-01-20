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21:22 | Январь 20 2018

«Это большое несчастье, когда оппозиционные силы хуже, чем власть»

«Это большое несчастье, когда оппозиционные силы хуже, чем власть»

По словам Степана Григоряна, могут начаться большие политические процессы после избрания президента и премьер-министра.

Политолог, председатель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян приветствует инициативу парламентской фракции «Елк» — по проведению шествия против повышения цен. Политолог обеспокоен начавшимся с 1 января процессом, как Григорян выразился, необоснованного повышения цен, повышения налогов и того, что власти Армении, игнорируя принятые во всем мире правила игры, не пытаются применить механизмы сдерживания роста цен и облегчения налогового бремени. Более того, даже не планируется проводить индексацию пенсий и зарплат, и даже нет никакого желания изучать, является ли рост цен искусственным или объективным.

Мы заметили, что после того, как президент Серж Саргян пригласил к себе руководителей соответствующих структур, «ударил кулаком по столу», поручив изучить рост цен и предпринять шаги, главы соответствующих государственный структур заявили, что они изучили и выяснили, что рост цен имеет объективные причины и обусловлен процессами, происходящими на международных рынках. А накануне премьер-министр Карен Карапетян в парламенте заявил, что рост цен составил всего лишь 2,6 процентов и удивился, почему поднялся переполох. Это Степану Григоряну дает основания оставаться при своем мнении: власти РА оторваны от реальности: «Я не могу принять за основу то, что они говорят. Они всегда осуществляют манипуляции с цифрами. Они так обнаглели, что официально заявляют о, якобы, существующей конкуренции на рынке сахарного песка. Говорят, 10-20 компаний импортируют сахарный песок, и всем известно, что эти все компании принадлежат одному олигарху. Недоверие к властям настолько велико, что никто не верит озвученным ими цифрам». Что касается удивления премьер-министра, то политолог отвечает: «Если цены на мясо поднимаются на 40 процентов, а чеснок становится дешевле, то это не означает, что по средним подсчетам рост цен составил 2,6 процента». И напоминает премьер-министру, что люди говорят о подорожании товаров первой необходимости – сахарный песок, мука, мясо, масло и так далее. «Пусть премьер-министр нам сказок не рассказывает». А «Елк» наш собеседник желает успеха, людей, политические силы призывает присоединиться к шествию, считает правильным проведение акции протеста по социальным причинам.

По словам политолога, обсуждения на тему повышения цен и инициативы «Елк», особенно позиция политических сил, дают ему основания полагать, что то, что называется политической элитой Армении оторвана от общества. «Вместо того, чтобы выходить на улицу и выражать свое недовольство акциям протеста и другими законными методами, что возможно, заставит правительство предпринять какие-то действия, говорят, почему Сержу Саргсяну не объявляют импичмент, в этом главный вопрос. Или же, говорят, это не наша свадьба и так далее. У всех свои амбиции. Если они не собираются присоединиться к акции, то должны бы были хотя бы пожелать, чтобы все прошло хорошо, и власть была бы вынуждена пойти на изменения, но они говорят абсурдные вещи. Это означает, что эти люди не имеют ничего общего с народом». Степан Григорян из этой ситуации видит следующий вывод: «Очень плохо, когда власти плохие, но намного хуже, когда оппозиционные силы хуже, чем власти».

Для политолога также неприемлема позиция, согласно которой «ничего невозможно изменить». Он приводит примеры, когда люди боролись и достигли успеха: «Электрик Ереван», о котором многое говорили. Но в результате борьбы повышение цен было отложено, часть из них сократили, для определенных социальных слоев цены остались прежними. Или же, история с машинами с правым рулем. Они говорили, что вождение этих машин нужно запретить, но в результате борьбы запретили их ввоз». На замечание о том, что после апрельских выборов «Елк» заявил, что власти легитимны, возможно ли, что сейчас они согласовывают свои действия с властью, политолог отвечает: «Подозрения могут быть по отношению к любой силе. Я могу подозревать Шарля Азнавура. Он регулярно критикует власть. Однако в этом случае причиной является подорожание и инициатива по борьбе с этим явлением. Действительно, имитационные явления имеют место, все возможно. Однако политические силы должны защищать интересы общества, и если с помощью этой инициативы можно сделать это, то почему же не делать? Если шествие 19 января будет многолюдным, то вы увидите, что в Налоговый кодекс будут внесены изменения. Потому что рост цен искусственный. На международном рынке цены на дизельное топливо снижаются, но это никак не отражается на ценах в нашей стране. Задача не только в правилах игры в ЕАЭС наши власти, олигархи идут, в том числе и на искусственные шаги для получения сверхприбыли. Следовательно, если будет серьезная борьба, власти отступят».

Наш собеседник уверен также, что «Елк» осуществляет правильную политику, поднимая социальные вопросы: «По крайней мере, опыт Электрик Ереван показывает, что в нашей стране может быть очень удачная социальная борьба. На мой взгляд, блок «Елк» проведет довольно многолюдные акции, и не думаю, что было бы правильно переводить борьбу в поле политическое поле. Тем более, что политическое поле реально еще не сформировано, политические силы разодраны. Большой политический процесс они начать не могут». Тот факт, что впереди на ждут апрельские события – завершение президентских полномочий, назначение нового премьер-министра и так далее, политолог не считает интригой: «Очевидно, кто будет премьер-министром. Время показывает, что в правящей РПА Сержу Саргсяну нет альтернативы. Это правильное решение или нет, обсуждать бессмысленно, поскольку у РПА в парламенте есть формальное большинство. Да, у них нет поддержки общества, но в парламенте формальным большинством они добьются того, что им нужно. Подписав рамочное соглашение с ЕС, Серж Саргсян оправдал себя и в европейских кругах тоже, и жесткого противостояния из Европы не было. Не думаю, что в РФ будут против, чтобы он стал премьер-министром РА. Так что, здесь я не вижу интриги. Однако большие политические процессы могут начаться после избрания президента и премьер-министра, поскольку люди поймут, что их ждет в ближайшие годы».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»
18.01.2018г

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Рубрики: Газета «Аравот», Политика

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