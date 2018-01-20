«Это большое несчастье, когда оппозиционные силы хуже, чем власть»

По словам Степана Григоряна, могут начаться большие политические процессы после избрания президента и премьер-министра.

Политолог, председатель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян приветствует инициативу парламентской фракции «Елк» — по проведению шествия против повышения цен. Политолог обеспокоен начавшимся с 1 января процессом, как Григорян выразился, необоснованного повышения цен, повышения налогов и того, что власти Армении, игнорируя принятые во всем мире правила игры, не пытаются применить механизмы сдерживания роста цен и облегчения налогового бремени. Более того, даже не планируется проводить индексацию пенсий и зарплат, и даже нет никакого желания изучать, является ли рост цен искусственным или объективным.

Мы заметили, что после того, как президент Серж Саргян пригласил к себе руководителей соответствующих структур, «ударил кулаком по столу», поручив изучить рост цен и предпринять шаги, главы соответствующих государственный структур заявили, что они изучили и выяснили, что рост цен имеет объективные причины и обусловлен процессами, происходящими на международных рынках. А накануне премьер-министр Карен Карапетян в парламенте заявил, что рост цен составил всего лишь 2,6 процентов и удивился, почему поднялся переполох. Это Степану Григоряну дает основания оставаться при своем мнении: власти РА оторваны от реальности: «Я не могу принять за основу то, что они говорят. Они всегда осуществляют манипуляции с цифрами. Они так обнаглели, что официально заявляют о, якобы, существующей конкуренции на рынке сахарного песка. Говорят, 10-20 компаний импортируют сахарный песок, и всем известно, что эти все компании принадлежат одному олигарху. Недоверие к властям настолько велико, что никто не верит озвученным ими цифрам». Что касается удивления премьер-министра, то политолог отвечает: «Если цены на мясо поднимаются на 40 процентов, а чеснок становится дешевле, то это не означает, что по средним подсчетам рост цен составил 2,6 процента». И напоминает премьер-министру, что люди говорят о подорожании товаров первой необходимости – сахарный песок, мука, мясо, масло и так далее. «Пусть премьер-министр нам сказок не рассказывает». А «Елк» наш собеседник желает успеха, людей, политические силы призывает присоединиться к шествию, считает правильным проведение акции протеста по социальным причинам.

По словам политолога, обсуждения на тему повышения цен и инициативы «Елк», особенно позиция политических сил, дают ему основания полагать, что то, что называется политической элитой Армении оторвана от общества. «Вместо того, чтобы выходить на улицу и выражать свое недовольство акциям протеста и другими законными методами, что возможно, заставит правительство предпринять какие-то действия, говорят, почему Сержу Саргсяну не объявляют импичмент, в этом главный вопрос. Или же, говорят, это не наша свадьба и так далее. У всех свои амбиции. Если они не собираются присоединиться к акции, то должны бы были хотя бы пожелать, чтобы все прошло хорошо, и власть была бы вынуждена пойти на изменения, но они говорят абсурдные вещи. Это означает, что эти люди не имеют ничего общего с народом». Степан Григорян из этой ситуации видит следующий вывод: «Очень плохо, когда власти плохие, но намного хуже, когда оппозиционные силы хуже, чем власти».

Для политолога также неприемлема позиция, согласно которой «ничего невозможно изменить». Он приводит примеры, когда люди боролись и достигли успеха: «Электрик Ереван», о котором многое говорили. Но в результате борьбы повышение цен было отложено, часть из них сократили, для определенных социальных слоев цены остались прежними. Или же, история с машинами с правым рулем. Они говорили, что вождение этих машин нужно запретить, но в результате борьбы запретили их ввоз». На замечание о том, что после апрельских выборов «Елк» заявил, что власти легитимны, возможно ли, что сейчас они согласовывают свои действия с властью, политолог отвечает: «Подозрения могут быть по отношению к любой силе. Я могу подозревать Шарля Азнавура. Он регулярно критикует власть. Однако в этом случае причиной является подорожание и инициатива по борьбе с этим явлением. Действительно, имитационные явления имеют место, все возможно. Однако политические силы должны защищать интересы общества, и если с помощью этой инициативы можно сделать это, то почему же не делать? Если шествие 19 января будет многолюдным, то вы увидите, что в Налоговый кодекс будут внесены изменения. Потому что рост цен искусственный. На международном рынке цены на дизельное топливо снижаются, но это никак не отражается на ценах в нашей стране. Задача не только в правилах игры в ЕАЭС наши власти, олигархи идут, в том числе и на искусственные шаги для получения сверхприбыли. Следовательно, если будет серьезная борьба, власти отступят».

Наш собеседник уверен также, что «Елк» осуществляет правильную политику, поднимая социальные вопросы: «По крайней мере, опыт Электрик Ереван показывает, что в нашей стране может быть очень удачная социальная борьба. На мой взгляд, блок «Елк» проведет довольно многолюдные акции, и не думаю, что было бы правильно переводить борьбу в поле политическое поле. Тем более, что политическое поле реально еще не сформировано, политические силы разодраны. Большой политический процесс они начать не могут». Тот факт, что впереди на ждут апрельские события – завершение президентских полномочий, назначение нового премьер-министра и так далее, политолог не считает интригой: «Очевидно, кто будет премьер-министром. Время показывает, что в правящей РПА Сержу Саргсяну нет альтернативы. Это правильное решение или нет, обсуждать бессмысленно, поскольку у РПА в парламенте есть формальное большинство. Да, у них нет поддержки общества, но в парламенте формальным большинством они добьются того, что им нужно. Подписав рамочное соглашение с ЕС, Серж Саргсян оправдал себя и в европейских кругах тоже, и жесткого противостояния из Европы не было. Не думаю, что в РФ будут против, чтобы он стал премьер-министром РА. Так что, здесь я не вижу интриги. Однако большие политические процессы могут начаться после избрания президента и премьер-министра, поскольку люди поймут, что их ждет в ближайшие годы».

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

18.01.2018г