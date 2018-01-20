Лидеры блока «Елк» пока не комментируют заявление относительно Армена Саргсяна

«Мы обсудим вопрос по выработке мнения относительно Армена Саргсяна, а до этого наша проблема – это рост цен. Не думаю, что вопрос кандидата является проблемой номер один в Армении», – заявил вчера журналистам один из лидеров блока «Елк» Арам Саргсян во время марша протеста против повышения цен, возникшего вследствие изменений в Налоговом кодексе. Напомним, что кандидатом Республиканской партии на пост президента РА является посол Армении в Великобритании и Ирландии Армен Саргсян.

Арам Саргсян отметил, что для него приемлемым кандидатом в президенты является кандидатура предлагаемого блоком «Елк» Артака Зейналяна. Отвечая на замечание по поводу того, что РПА для выдвижения своего кандидата потребуется 75 голосов депутатов, Арам Саргсян сказал: «Власти сделают все возможное, чтобы найти единомышленников среди членов оппозиции и провести своего кандидата. Но нельзя считать положительным тот факт, что будет всего один кандидат. Это не создает впечатления выборов».

Что касается шествия против подорожаний, то, по словам Арама Саргсяна, если участие граждан позволяет им констатировать, что эффективной может стать сидячая забастовка, они прибегнут и к сидячей акции протеста. Саргсян также затронул вопрос о том, почему к маршу не присоединились другие политические силы. Он высказал мнение, что не было необходимости отправлять отдельное приглашение, и если те решили не участвовать, это их проблема.

Не высказал в беседе с журналистами своего мнения о кандидате РПА на пост президента также и Никол Пашинян, заявивший, что главная задача «Елк» – это добиться отмены изменений в Налоговом кодексе.