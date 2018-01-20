Для сохранения статус-кво: «168 жам»

«Краковские переговоры, к удивлению многих экспертов, на официальном уровне имеют позитивный исход. Прогресс имеется уже в том, что заявления конфликтующих сторон и сопредседателей по предмету переговоров не противоречат друг другу, а это означает, что тема переговоров приемлема для обеих сторон. Понятно, что переговоры в настоящее время ведутся не для урегулирования, а для сохранения статус-кво», – сказал российский политолог Алексей Малашенко, комментируя результаты встречи Налбандяна-Мамедъярова в Кракове 18 января.

В свою очередь швейцарский эксперт Николя Айос сказал, что на этих встречах было достигнуто много соглашений.

«Такие договоренности были достигнуты также в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Почему они не имели продолжения? Потому что у сопредседателей нет рычагов, чтобы принудить к выполнению всех договоренностей, которые достигаются на этой платформе. Независимо от воли сопредседателей, конфликтующие стороны должны пожелать принять дополнительные меры, но ясно также еще одно обстоятельство, что если нет желания обострять ситуацию на линии соприкосновения, то можно и без механизмов продвигаться вперед и начать переговоры», – сказал он.

Аракс МАРТИРОСЯН

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