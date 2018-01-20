Петр Свитальский: власти Армении предпринимают новые шаги против политической коррупции

Aravot.am обратился вчера к послу ЕС в Армении Петру Свитальскому с просьбой ответить на ряд вопросов, в частности, после апрельских выборов он заявил, что в Армении существует политическая коррупция, но в то же время ЕС продолжает выделять нашей стране финансовые средства, можно ли говорить, что с апреля по настоящее время произошел позитивный сдвиг: уменьшилась или продолжает расти политическая или вообще коррупция в Армении, есть ли в этом направлении прогресс.

Свитальский ответил, что они очень воодушевлены усилиями правительства и удовлетворены законодательными инициативами правительства, шагами, предпринятыми для борьбы с коррупцией на выборах, подкупов голосов и злоупотреблением административными ресурсами. «Это показывает, что наш диалог движется в правильном направлении. Дебаты на эту тему были также в Европейском парламенте. Правительство Армении, не дожидаясь следующих выборов, инициировало решение проблемы, что свидетельствует о том, что диалог положительный, и ЕС приветствует эти шаги».

По словам Свитальского, после принятия и внедрения этих законодательных шагов выборы станут более чистыми, более справедливыми и лучшими, чего хотят все армяне и что воодушевляет также и ЕС.

Какие это конкретные шаги – улучшение Избирательного кодекса, предпринятые правительством шаги по предотвращению политической коррупции, которые столь вдохновили посла ЕС, Петр Свитальский не уточнил. Он сказал, что об это нам следует спросить у Давида Арутюняна.

Свитальский сказал: «Мы с вами, готовы помочь вам в борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией чрезвычайно важна для властей Армении. Власти неоднократно поднимали этот вопрос, говорят, какие необходимы расходы, проблема коррупции в Армении уже не является табу, все согласны с тем, что проблема существует, обсуждает варианты их решения, и это уже поучительно. Вы желаете получить быстрый результат, но если подходить к вопросу конструктивно, будьте уверены, что вы добьетесь успеха, я убежден в том, что у вас в Армении вы обладаете потенциалом для этого. Общественность должна быть ее частью, существовать атмосферой нетерпимости к коррупции, без этого никакое правительство не добьется успеха».

Отвечая на вопрос, что в течение многих лет ЕС вкладывает деньги в становление демократии в Армении, мы не можем сказать, что у нас есть впечатляющие успехи, где, по его оценке, пребывает Армения на пути построения демократии, и не видит ли он опасности, Петр Свитальский ответил следующим образом: «Оценки даются общественностью, гражданским обществом – это должны делать рядовые граждане, а также вы, средства массовой информации. Не ЕС должен иметь решающее мнение и говорить об этом, это общественное мнение может судить о том, какой обеспечивается результат».

Посол отметил, что путь к демократии, правам человека не столь легок и светел, он полон ухабов, отступлений. Европейский опыт доказывает, что его описание довольно простое, однако работа, которая скрывается за ним, намного сложнее и обширнее.

Он сказал, что они помогут нам решить все проблемы, которые возникают на этом пути. «Нет идеальной модели достижения совершенной демократии, нет какой-то одной лучшей модели процессуальной или судебной власти. ЕС ничего не навязывает, нет какой-либо универсальной модели, мы помогаем тем, что делимся стандартами, сравнениями с европейскими критериями. Соглашение дает нам новые силы и возможности для этого. Надеюсь, что это партнерство будет развиваться и становиться все более интенсивным. В этом наша цель – предлагать».