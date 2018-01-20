Прогнившие машины и «тень» владельцев маршрутов

Стоимость проезда на городском транспорте всегда поддерживают в горячем состоянии. Когда-то владельцы маршрутов жаловались, что их доходы не покрывают вложений, а теперь водители микроавтобусов требуют – раз сжатый газ подорожал, значит и пассажирская плата должна возрасти, мол, приходится больше платить за заправку газа, а ежедневный план остался прежним. А что еще могут сделать эти бедные водители? Не устраивать же им митинги протеста относительно того, что владелец маршрута официально зафиксировал зарплату в размере 60 000 драмов, не могут же водители рассказывать об огромном объеме теневого оборота в этой сфере. Не могут же они «слить правду», что по законным документам дневной план маршрута указывается в два раза меньше, чем фактически выплачивают водители своим работодателям – владельцам линий.

Все это на самом деле рассказывают сами водители, но не перед камерой, рассказывают, когда бывают сердитыми из-за того, что, например, приходится перевозить всего 4-5 пассажиров. Рассказывают тогда, когда пассажиры требуют укрепить оторванные сидения, отремонтировать двери и окна машины. Наверное, списанию подлежит каждая четвертая маршрутка, но они эксплуатируются, ценой безопасности и жизни пассажиров и водителей. Может быть, вместо того, чтобы увеличивать стоимость проезда, лучше сократить «тень» в данной сфере, и привести в порядок машины?

Фото — Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

18.01.2018г