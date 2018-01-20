Неполитизированная политика Армении

10 лет правления действующего президента Сержа Саргсяна внесли в армянскую политическую жизнь очень важное изменение – формирование негативного отношения к явлению «политика» и появление «табу» на занятие этой политикой.

«Не политизируйте»

Призыв не политизировать политические вопросы, звучащий в речах представителей правящей Республиканской партии, стал за эти годы самым обычным явлением. Не политизировать призывал Армен Ашотян, который еще в бытность свою министром образования и науки утверждал, что не следует политизировать работу возглавляемого им в то время ведомства, когда публично обсуждался вопрос оказания давления на сотрудников учебных заведений из-за их политических взглядов. В июне 2017 года с таким призывом выступил республиканский мэр Раздана Арам Даниелян. Напомним, что летом прошлого года поднялась волна общественного протеста, поскольку Арам Даниелян не был привлечен к ответственности за халатное отношение к служебному автомобилю, когда его несовершеннолетний сын сбил на этом служебном автомобиле 59-летнего мужчину.

Можно привести множество таких примеров. Даже полицейские чиновники периодически требуют от участников различных акций протеста «не политизировать требования». Власть за прошедшие годы ясно показала, что стремится максимально деполитизировать политическую жизнь и придать слову «политика» негативный оттенок. И такие заявления распространились настолько, что некоторые граждане даже начали употреблять на сетевых площадках хэштег #неполитизировать, придавая ему оттенок сарказма.

Неполитизированный президент

А кульминацией этой тенденции стало заявление Сержа Саргсяна о качествах будущего президента. 16-го января он заявил, что будущий президент должен быть беспристрастным человеком, который никогда не занимался политикой и не состоял в партии. Это заявление фактически снова бросает тень на слово «политика». Согласно Сержу Саргсяну, если человек когда-либо занимался политикой, он не может быть беспристрастным. В то же время, рождается вопрос, как пост президента может занимать человек, который никогда не занимался политикой и не состоял в партии? Это как отправить из Армении на международную шахматную олимпиаду участника, который раньше играл только в футбол.

Чем обусловлена эта тенденция к деполитизации? Создается впечатление, что Республиканская партия, придавая политике и занятию ею негативный оттенок и деполитизируя все возможные политические вопросы, пытается сформировать в обществе следующие стереотипы: 1. политика плохая, не вмешивайтесь в этот процесс; 2. поскольку политика – грязный процесс, человек, занимающийся политикой, и сам непременно испачкается. И, наконец, если общественность считает политику негативным явлением и держится от нее подальше, последняя становится абсолютной монополией Республиканской партии.

Следовательно, заявление Сержа Саргсяна – это не просто маленький эпизод, а кульминация конкретного процесса – процесса создания «монополии на занятие политикой».

В заключение напомним, что слово «политика» в своем классическом, «не армянском» смысле, в переводе с греческого ( от греч. слова πολιτικός, politikos) означает «принадлежащий гражданам, гражданский». Следовательно, любой вопрос, касающийся рядового гражданина РА, является политическим, и поскольку формирование конкретного представления об этих вопросах и принятие участия в них – неизбежный долг любого гражданина, все мы так или иначе участвуем в политике. И даже решение о том, чтобы не быть политизированными, является вариантом политики, следовательно, едва ли в Армении или любой другой точке мира найдется подходящий кандидат на пост нового президента РА.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»